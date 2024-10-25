Sherlyn sufre incidente y acaba en cirugía: ahora teme que corran a su hijo del colegio

Video Le preguntan a Sherlyn “dónde está el papá de su hijo” en pleno show de tv y así responde

A mediados de octubre, Sherlyn viajó a México con dos objetivos: celebrar su cumpleaños 39 con su familia y resguardarse del huracán Milton que entonces amenazaba Miami, Florida, lugar donde ahora reside.

El jueves 24 de agosto, la actriz reapareció en Instagram para explicar la razón por la que continuaba en México y, a su vez, hablar del incidente que sufrió el 14 de octubre, el día de su cumpleaños.

PUBLICIDAD

“Se preguntarán qué sigo haciendo en México después de que solamente venía por el huracán y mi cumpleaños. Bueno señores, me fracturé una muela y esto ha sido un trabajal, pero hay que tenerle paciencia al cuerpo”, compartió en sus historias.

Además de revelar detalles sobre su estado de salud, Sherlyn compartió su preocupación por la educación de su hijo André y es que teme que lo den de baja del colegio por tantas ausencias debido a que ella continúa en México recuperándose.

“No les platiqué pero me hicieron cirugía hace dos días para ser exactos… Fuerte… recorte de encía, recorte de hueso, etcétera. Seguimos en el proceso y yo sigo sin saber cuándo regreso a Miami y con el pánico de que no me corran al niño del colegio, pero bueno… ¿qué hacemos? Primero lo primero, la salud. Si la mamá no está bien, quién lo va a llevar a la escuela”, explicó.

La actriz sufrió una fractura dental el día de su cumpleaños. Imagen Sherlyn / Instagram

¿Qué le pasó a Sherlyn y por qué terminó en una cirugía?

Sherlyn compartió en Instagram que la noche de su cumpleaños, un dulce afectó severamente su salud, ya que éste le provocó una severa fractura dental.

“El día de mi cumpleaños me estaba arreglando para ir a la cena con mis papás y de pronto… a André le dan muchos dulces, en las piñatas, y se quedan ahí. Habíamos tenido un cumpleaños unos días antes y se me ocurrió agarrar uno muy jelly, una cosa así, lo mordí y en cuanto lo mordí hizo ‘crack’”, relató.

Aunque la actriz de telenovelas temió lo peor, fue hasta otro día que visitó una clínica dental para iniciar un tratamiento que ella misma describió como un “proceso muy complicado”.

PUBLICIDAD

“Sentí que algo muy malo había pasado. Así me fui a la cena de cumpleaños y al siguiente día estaba en el dentista… me hicieron placa, tomografía, estoy en manos de los mejores, pero ha sido un proceso muy complicado”, concluyó.