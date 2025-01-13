Sherlyn confiesa que “fue muy duro” no haber logrado embarazarse: ¿lo intentará de nuevo?

Sherlyn se sinceró acerca de su sentir luego de que su esfuerzo para tener un segundo hijo finalmente no rindiera frutos.

La actriz compartió en agosto de 2024 que su proceso de fertilización in vitro para procrear un bebé, el cual se convertiría en hermanito de su primogénito André, no funcionó.

“Una situación que pasó en la ‘peli’, fue cuando me avisaron que no había servido para nada mi procedimiento de intento de embarazo”, dijo en entrevista para Mezcalent.

Sherlyn confiesa lo “duro” que fue no haberse embarazado

A meses de esa revelación, Sherlyn confesó que no piensa continuar, este 2025, su intento de convertirse en mamá nuevamente.

“Yo creo que no [seguiré con la búsqueda], fue muy duro el año pasado respecto a eso”, compartió ante el micrófono de ‘Sale el sol’ este 13 de enero.

La estrella de telenovelas como 'Clase 406' admitió que no desea forzar la situación.

“La verdad es que no hay que estirar tanto la liga, los planes de Dios son perfectos”, argumentó, recalcando que André “está sano” y ella también.

Además, recordó que su familia sí aumentó, pues llegó a sus vidas un cachorro de la raza Goldendoodle, al que llamaron Joy.

“Y ahora es más complejo viajar, con el perro, con el niño, la carriola… entonces, creo que no”, indicó la excantante de 39 años.

Ante el hecho de que su ilusión se ha, por el momento, frustrado, Sherlyn detalló cómo está trabajando para aceptarlo.

“Estoy empezando justamente un diplomado con Gaby Vargas sobre tanatología y las pérdidas, y lo que implica el tener que soltar sueños, proyectos”, explicó.

“Lo hago apoyada de profesionales, a mí que me encanta leer, pues los libros son también como muy buenos compañeros en ese sentido y ahí va”, agregó.

Sherlyn está feliz de ser mamá de André

Dejando de lado el tema negativo, Sherlyn habló con entusiasmo de su faceta como madre de André, de cuatro años.

“A mí la maternidad me ha sentado muy bien, la disfruto mucho”, aseveró visiblemente emocionada, “yo sí me lo gozo mucho”.

Además, externó su alegría por haber pasado las fiestas decembrinas con el pequeño en medio de su ocupada agenda laboral: “Ha sido fantástico”.

“Creo que el mayor regalo que podemos tener como mamás es tiempo con nuestros hijos. Desgraciadamente, a veces toca irse a trabajar, estar lejos, pero si podemos tener la suerte de estar en casa con los niños, es una bendición que estoy aprovechando al máximo”, concluyó.