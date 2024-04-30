Así lucen ahora los niños actores de telenovela: tal vez no los recuerdas

Video Belinda, ‘Frijolito’ y más niños de telenovelas que ya son adultos y arrancan suspiros

Famosos como Allisson Lozz, Álex Speitzer, Danna Paola, Belinda, Sherlyn, Diego Boneta, Daniela Luján y Anahí, entre otros, iniciaron su carrera en las telenovelas infantiles. Algunos de ellos dejaron una huella en la vida de muchos niños con sus personajes. A más de una década de distancia, así lucen en la actualidad.

Danna Paola

Danna Paola dio sus primeros pasos en la televisión a los 4 años en el programa ‘Plaza Sésamo’. Su primer papel protagónico llegó en 2001 con la telenovela ‘María Belén’.

Posteriormente, participó en producciones como ‘¡Vivan los niños!’, ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’ y ‘La Doña’. Sin embargo, su proyecto más reciente en televisión fue la exitosa serie ‘Élite’. Desde entonces, ha centrado su atención en su carrera como cantante.

Danna Paola. Imagen TelevisaUnivision / Mezcalent

Daniela Luján

Daniela Luján comenzó su trayectoria a los 5 años en el programa infantil ‘Plaza Sésamo’. Sin embargo, fue en 1996 cuando obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela ‘Luz Clarita’. Esta producción no solo marcó su debut en el cine, sino también su incursión en el mundo musical al grabar su primer álbum.

En 1998, Daniela catapultó su carrera al protagonizar ‘El diario de Daniela’. A lo largo de su carrera, ha participado en otros melodramas como ‘Primer amor… a mil x hora’, ‘Cómplices al Rescate’, ‘Sortilegio’, ‘De que te quiero, te quiero’ y ‘Por amar sin ley’. Además, ha formado parte de series como ‘Una familia de diez’ y ‘¿Tú crees?’.

Daniela Luján. Imagen TelevisaUnivision / Mezcalent

Martín Ricca

El cantante de origen argentino arribó a México en 1998 con la intención de promover su álbum debut en solitario, titulado ‘Corazones Rotos’. Sin embargo, su carisma y talento lo llevaron a participar en la telenovela ‘El diario de Daniela’.

‘Amigos por Siempre’, ‘Cómplices al Rescate’ y ‘Clap… el lugar de tus sueños’ fueron sus siguientes proyectos en televisión.

Aunque continuó con su carrera como cantante, Martín Ricca hizo una pausa en su carrera por 11 años, misma que retomó en 2019. Ahora, el también actor, forma parte de la telenovela ‘Papás por conveniencia’ de la productora Rosy Ocampo.

Martín Ricca. Imagen TelevisaUnivision / Mezcalent

Álex Speitzer

Alejandro Speitzer comenzó su carrera como actor cuando tenía 5 años. Su primer papel fue en la telenovela 'Rayito de luz', seguido por ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Cómplices al rescate’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’ y ‘Atrévete a soñar’.

Aunque ha mantenido una carrera constante, el reconocimiento internacional llegó en 2020 con su participación en la serie 'Oscuro Deseo'. Posteriormente trabajó en ‘Alguien tiene que morir’ y ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’.

Alejandro Speitzer. Imagen TelevisaUnivision / Mezcalent

Mariana Botas

Mariana Botas hizo su primera aparición a los 8 años en la serie 'Una luz en el camino'. Luego se unió a los elencos de 'Serafín' y 'Esperanza del corazón'. Además, tuvo la oportunidad de ser presentadora infantil en el show 'Hoy'.

Desde el año 2007, Mariana, quien ahora tiene 34 años, interpreta el papel de ‘Martina’ en la popular comedia 'Una Familia de Diez'.

Mariana Botas. Imagen Mariana Botas Instagram / Mezcalent

Belinda

La artista conocida ahora como Belika, desde su incursión en los corridos tumbados, comenzó su trayectoria en el año 2000 en la telenovela 'Amigos x Siempre'. Pero fue al interpretar a las gemelas 'Silvana' y 'Mariana' en 'Cómplices al Rescate' que su carrera como actriz en México despegó.

También participó en proyectos como ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Corazones al límite’, ‘Camaleones’ y ‘Mujeres Asesinas’. A pesar de dar prioridad a su carrera como cantante, Belinda sigue involucrada en la actuación, ahora a través de series de televisión.

Belinda. Imagen Mezcalent

Anahí

Anahí dio sus primeros pasos como actriz en el programa infantil 'Chiquilladas' cuando tenía tan solo 2 años. A lo largo de su trayectoria participó en diversas telenovelas, como ‘La pícara soñadora’, ‘Vivo por Elena’, ‘El diario de Daniela’ y ‘Mujeres Engañadas’. Su primer papel protagónico llegó en el año 2000 con la telenovela juvenil 'Primer Amor… a mil x hora'.

Aunque 'Clase 406' y 'Dos Hogares' también marcaron su carrera, su proyecto más significativo fue la telenovela 'Rebelde', que dio origen al famoso grupo musical RBD. En diciembre de 2023, Anahí se reunió con sus compañeros para rememorar los momentos vividos en la agrupación.

Anahí. Imagen Anahí Instagram / Mezcalent

Sherlyn

La trayectoria de Sherlyn ha estado dividida entre dos pasiones: la música y la actuación. En 1993, la estrella hizo su debut como actriz junto a Gloria Trevi en la película 'Zapatos Viejos'. Luego, en 1996, se unió al grupo musical KIDS.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran ‘Alguna vez tendremos alas’, ‘Mi destino eres tú’, ‘Clase 406’, ‘Fuego en la sangre’, ‘Camaleones’ y ‘¿Qué le pasa a mi familia?’. Tras tres años de ausencia, Sherlyn regresará a las telenovelas con el proyecto 'Papás por conveniencia'.

Sherlyn. Imagen Sheryn Instagram / Mezcalent

Diego Boneta

Diego Boneta comenzó su carrera en el reality show ‘ Código F.A.M.A’ Después pasó a las telenovelas con ‘Alegrijes y Rebujos’ y ‘Misión S.O.S’.

En México, su proyecto más importante fue ‘Rebelde’, mientras que a nivel internacional fue ‘Jane The Virgin’ y la serie biográfica de Luis Miguel.

Diego Boneta. Imagen TelevisaUnivision / Mezcalent

Allisson Lozz

Así como Diego Boneta, Allisson Lozz alcanzó la fama a través del reality infantil ‘Código F.A.M.A’. Tras su participación en el programa, se sumó a diversos proyectos, incluyendo ‘Alegrijes y Rebujos’, ‘Misión S.O.S’, ‘Rebelde’, ‘Las dos caras de Ana’, ‘Al diablo con los guapos’, y ‘Las tontas no van al cielo’.

Aunque su carrera como actriz iba en ascenso, la telenovela ‘En nombre del amor’ se convirtió en la última de su carrera. Allisson Lozz se alejó de la actuación en 2009, desde entonces se encuentra centrada en su familia.