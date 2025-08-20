Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Sherlyn le sugirió a Cazzu ir contra Christian Nodal en México ante polémica por pensión que recibe para su hija Inti y que considera poco justa.

La actriz declaró que, posiblemente, a diferencia de las leyes argentinas, en México podría encontrar apoyo, ya que éstas suelen respaldar a las mujeres en su totalidad.

PUBLICIDAD

“No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero yo sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres, 100%”, dijo a ‘Ventaneando’ el programa del 19 de agosto.

“Entonces, si lo tiene hecho en Argentina, pues yo le recomendaría que lo haga en México”, sugirió.

Del mismo modo, Sherlyn recomendó a la expareja velar por el bienestar de su hija, quien en el futuro podría ser la mayor afectada.

“Ojalá que se portaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático”, señaló. La actriz también expuso que no porque Cazzu pueda hacerse cargo de los gastos de Inti, Nodal puede deslindarse de ciertas responsabilidades.

“ Si existe un papá, que el papá aporte. O sea, las responsabilidades son compartidas... ni siquiera una opción. El papá tiene que estar responsabilizándose, porque están muy bonitos para hacer los hijos, pero después no para atender las responsabilidades y todo lo que conlleva”, insistió.

“No es solamente estar el 100% del tiempo con ellos, es paternar en serio. Entonces, el ser papá o el ser mamá no es un traje que se quita a la salida de la puerta y eso ojalá que lo entiendan todas las mujeres y los hombres”, sentenció.

Pensión que Nodal da para su hija “no es justa” para Cazzu

El 11 de agosto, Cazzu declaró ante la prensa mexicana que no consideraba “justa” la pensión que recibe de su expareja para solventar los gastos de su hija. Sin embargo, aseguró que “a diferencia de muchas mamás solteras”, ella tenía “la posibilidad de que sí” tenía dinero.

PUBLICIDAD

“Para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, dijo.

“Una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino… Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, sentenció con respecto a que no ve la necesidad de emprender una batalla legal por la manutención de Inti.

¿Cuánto dinero le estaría dando Nodal a Cazzu para la manutención de inti?

El 22 de julio de 2024, el Diario de Nueva York publicó que la intérprete argentina le habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención para Inti”, misma que al intérprete de 'Adiós Amor' le habría parecido “exagerada".