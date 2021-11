"Lloró sin control": Sherlyn explicó el angustiante momento que vivió con André en Europa

En la última semana de octubre de 2021, Sherlyn y su hijo André se aventuraron a un “viaje inolvidable” por Europa. En el largo vuelo hacia su primer destino, Paris, André durmió, vio televisión y, a juzgar por las ‘stories’ que Sherlyn compartió, estuvo bastante tranquilo.

No obstante, durante un vuelo interno en su tour europeo, Sherlyn se convirtió en “la mamá del niño que llora”, según reveló en una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram.

Sherlyn explicó por qué André "lloró sin control"



Sherlyn y André recientemente vivieron un angustiante episodio ocasionado por un biberón roto (mamila). La actriz de ‘Clase 406’ relató frente al espejo de su hotel en Londres que antes de abordar el vuelo para esta ciudad, André aventó su biberón y se rompió.

Sherlyn advirtió que el plan era que su pequeño tomara su leche durante el vuelo. Sin embargo, el biberón roto no sólo ocasionó que el líquido se escurriera por doquier sino también que su hijo no pudiera tomar su lechita y rompiera en llanto durante el viaje.

Nos fuimos al avión. Lloró sin control porque obviamente quería leche pero esta cosa [el biberón] se le escurría toda la leche.

Sherlyn confesó cómo se sintió cuando André rompió en llanto

El mar de lágrimas de su bebé también provocó que Sherlyn experimentara un mal momento debido a que las personas la miraban feo. Dicha situación molestó a la actriz, quien apuntó que realmente no ayuda que las personas te vean feo cuando tu chiquito está llorando, ya que lo único que una quiere es que deje de llorar.

Nadie más que tu como mamá quieres que pare de llorar. Cuando te voltean a ver feo es como ‘No me voltees a ver feo. Ayúdame’. O sea, no me la estoy pasando bien yo tampoco. No creas que estoy aquí en Disneylandia viendo como llora mi hijo.

A pesar de ser un episodio un tanto gris en comparación con todos los bellos momentos que han vivido André y Sherlyn por su paso en Francia e Italia, esta situación también permitió que la actriz sintiera una gran empatía con todas las mamás que han experimentado momentos así.

No, no. no. O sea, hoy sí fui la mamá del niño que llora y con la pena. Ahora entiendo a esas mamás.