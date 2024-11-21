Sherlyn

Sherlyn anuncia la llegada de nuevo “bebé” a su hogar: así reaccionó su hijo André

La actriz compartió la feliz noticia por medio de Instagram. Ella inclusive mostró el momento exacto en el que su pequeño de 4 años conoció a su ahora compañerito de vida.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Le preguntan a Sherlyn “dónde está el papá de su hijo” en pleno show de tv y así responde

Sherlyn dio a conocer que un nuevo “bebé” ha llegado para complementar su familia y evidenció la felicidad que eso le ocasionó a su hijo André.

La actriz, que desde hace más de un año reside en Miami, inclusive mostró el momento exacto en el que el pequeño de 4 años conoció a su compañerito de vida.

Sherlyn y su hijo André muestran a su “bebé”

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Sherlyn reveló que ahora ella y André tienen a su lado a un cachorrito de la raza Goldendoodle, de nombre Joy.

En un video, publicado este 19 de noviembre, se puede apreciar el instante en el que el niño conoció al perrito, regalo de “una persona muy importante” para ellos.

André, hijo de Sherlyn, conoció así a Joy.
Imagen Sherlyn/Instagram

El nene encontró al can tras destapar una transportadora y su expresión de sorpresa con emoción surgió de manera inmediata.

“Amor, es tu bebé”, se escucha a la también cantante decirle a su primogénito mientras este se acercaba a la mascota para acariciarla.

Sherlyn con André y Joy.
Imagen Sherlyn/Instagram

Ella le puntualizó a André que Joy es su “amigo” y confesó que, personalmente, está “enamorada de verlos crecer juntos”.

El clip igualmente incluyó la recopilación de varios instantes en los que el dúo convive, juega al aire libre y pasea en automóvil.

André, hijo de Sherlyn, ahora comparte con Joy.
Imagen Sherlyn/Instagram

Sherlyn da detalles sobre Joy

Después de desvelar que Joy se unió a su amado clan, Sherlyn contó que, en realidad, él lleva ya “unas semanas” en su casa.

“Tiene tres meses, está chiquitito”, dijo la protagonista de telenovelas juveniles como ‘Clase 406’, que puedes ver aquí en ViX.

Sherlyn mostró a Joy con André.
Imagen Sherlyn/Instagram

Ella, además, aclaró que el cachorro todavía “no conoce a los abuelos”, ni a “su tía”, por lo que esperan pronto viajar con él a México.

Al respecto del motivo por el que eligió dicha raza, de tamaño grande, externó: “Los niños tienen otro nivel de energía y requieren otro tipo de compañero”.

“Yo creo que Joy va a ser un compañero extraordinario para André porque corren, juegan, se cansan, uno despierta al otro”, indicó.

Video Sherlyn será mamá de nuevo: inició el proceso para tener otro bebé a los 38 años
