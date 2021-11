“Me volví loca”: Shakira reveló el incidente que sufrió antes de cantar en el Super Bowl

Una noche antes del show de medio tiempo del Super Bowl 2020, Shakira vivió momentos de angustia mientras se preparaba en su habitación de un hotel en Miami, Florida.

La artista del pop sacudió el escenario junto con Jennifer Lopez, pero horas antes de que moviera las caderas pasó un mal momento. Ella misma contó lo que sucedió.

El medio tiempo del Super Bowl 2020 fue uno de los mejores

Hasta ahora, el video de la presentación tiene más de 215 millones de vistas en YouTube. La importancia para la comunidad latina fue enorme, ya que la cantante interpretó un fragmento de 'Ojos Así’ y sus fans quedaron encantados porque cantó en español.



En una reciente entrevista con 'Glamour Uk', en la que Shakira protagoniza la edición sobre la problemática ambiental, hizo un repaso por su carrera y labor filantrópica. Al hablar sobre el Super Bowl, confesó:

"Quiero decir, es la etapa más importante en los Estados Unidos, pero tuve esta gran responsabilidad, y siento que tal vez J.Lo también sintió lo mismo, representar una minoría y un grupo demográfico que es mucho más que los clichés. Tenemos mucho que mostrar al mundo, que compartir con el mundo, y siempre he sentido ese tipo de responsabilidad".

El problema de belleza que sufrió Shakira antes del Super Bowl

Según contó, se retocó el color de su cabello la noche anterior y el resultado no fue el que esperaba.

No creerías lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el cabello la noche anterior, con exactamente el mismo tinte que uso siempre. Y esa noche, ¡mi cabello decidió volverse negro! Era (también) mi cumpleaños. Era casi la medianoche. Y, por supuesto, al día siguiente tenía que estar despierta y lista y perfecta y fresca. Pero no, por supuesto que tenía que haber algún tipo de drama, ¡especialmente antes del Super Bowl! Me volví loca.

Shakira y su peluquero hicieron un gran trabajo para regresar su melena al tono habitual, pero el procedimiento no fue fácil.

“Tuvimos que teñirlo de nuevo, usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó mucho. Pasaron muchas cosas después de eso”.



La cantante confesó que su cabello puede ser “la mayor fuente de sufrimiento” en su vida e incluso bromeó: "No podría ni empezar a contarte; las cosas que me pasan sólo me pasan a mí y a mi pelo”.

“Pero diré algo, mi cabello me hace cosas realmente crueles porque siempre me mantiene al límite, pero también sobrevive mucho”, agregó la artista. “Es muy resistente”.



Sin embargo, a pesar del percance que vivió, el espectáculo que ofreció fue todo un éxito.