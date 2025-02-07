Shakira frenaría intenciones de Piqué: tomaría radical decisión que beneficiaría a Clara Chía

Video Las imágenes de Clara Chía supuestamente “devastada” por la partida de Piqué a Miami

Shakira habría frenado las intenciones de Gerard Piqué de mudarse a Miami mientras ella cumple con sus compromisos en ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’. Esta radical decisión beneficiaría a Clara Chía Martí, actual novia del exfutbolista, que habría sido captada “devastada” en Barcelona ante la aparente ausencia de su pareja.

Según reportan las ‘Mamarazzis’ en El Periódico, Piqué sí le habría propuesto a Shakira la posibilidad de trasladarse a Miami para cuidar a sus hijos, pero ella no habría estado de acuerdo, ya que entre sus planes no estaba separarse de sus hijos.

PUBLICIDAD

“La artista colombiana se llevará a sus hijos con ella de gira y rehusó, desde un principio, la propuesta de su ex, quien creía, y sigue creyendo, que “por la estabilidad de los niños”, su mudanza a Miami para vivir con sus hijos sería la mejor de las opciones para los pequeños”, señalaron este viernes 7 de febrero.

Lorena Vázquez y Laura Fa señalan que “las conversaciones sobre este asunto han sido más que tensas” entre la expareja. Incluso, reportan que el entorno de Piqué estaría sorprendido por la decisión de Shakira.

“No dan crédito y se preguntan qué ocurrirá con el calendario escolar de los menores”.

Piqué seguiría “enamorado” de Clara Chía: no "hay crisis"

Luego de que Clara Chía Martí apareciera “devastada” por la aparente mudanza de su novio a Miami, el exfutbolista reapareció junto a la joven de 26 años en Barcelona.

De acuerdo con las ‘Mamarazzis’, esta reunión habría sido momentánea ya que reportan “Piqué cambió ayer de continente para poder estar con sus hijos” durante este fin de semana. Sin embargo, aseguran que será la próxima semana que el dueño de Kosmos regrese otra vez a Barcelona para cumplir con “compromisos profesionales”.

Finalmente, informan que “Piqué seguirá en su tierra, con su club andorrano, su Kings League y al lado de Clara Chía, de quien, nos aseguran, ‘sigue estando tan enamorado como el primer día’. Tampoco hay crisis en la pareja, como se había dicho”.