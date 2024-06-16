¿Se acaba tregua entre Shakira y Piqué? Habría nuevos roces por sus hijos

Video Shakira revela cómo sus hijos sufrieron la separación de Piqué: "Harían llorar a cualquiera"

En medio de lo que parecía ser una tregua estable entre Shakira y Gerard Piqué, recientemente habrían vuelto a surgir supuestas tensiones entre ellos.

Según las periodistas españolas, Laura Fa y Lorena Vázquez de El Periódico de Catalunya, fue debido a un presunto cambio repentino en los planes de vacaciones de sus hijos, Milan y Sasha.

PUBLICIDAD

La discordia presuntamente se desató cuando Shakira tuvo que viajar urgentemente a Colombia, junto con los niños, debido a los recientes problemas de salud de su padre, William Mebarak, explicaron las 'Mamarazzi' en su canal de YouTube publicado este 12 de junio.

Esta decisión habría complicado los arreglos previamente acordados para las vacaciones de los niños con Piqué en Barcelona.

El acuerdo de custodia determina que el exfutbolista tiene derecho a pasar las Navidades con sus hijos en Barcelona, así como visitarlos en Miami "siempre que quiera", según se ha reportado desde España.

Además de pasar 10 días al mes con sus hijos en la llamada 'Ciudad del Sol', tiempo en el que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos.

La pareja habría tomado una decisión definitiva sobre el futuro de sus hijos. Imagen Vía: @shakira

Shakira y Piqué siguen sin ponerse de acuerdo

Shakira y Piqué, según las periodistas españolas, siguen en pláticas para repartirse las vacaciones de sus hijos.

"Ya se estaba trabajando ese pacto que siempre llega antes de las vacaciones a través de sus abogados. Estaban intentando cerrar cómo serían estas fechas para repartirse las vacaciones de sus hijos, lo que nos comentan es que siguen en esas negociaciones. Todavía no hay fecha para que los niños estén con su padre y puedan pasar las vacaciones con la familia paterna".

En el podcast, las comunicadoras aseguraron que la comunicación entre Shakira y Piqué sigue siendo tensa.

"Ellos siguen sin tener una relación coordial, todo lo que hablan es a través de sus abogados, y para temas muy puntuales se comunican por teléfono para tratar temas que tiene que ver con sus hijos".

Se señaló que todo apuntaba a que Piqué viajaría de México a Miami para reunirse con sus hijos para pasar las vacaciones juntos, pero esto supuestamente no sucedió porque Shakira sigue en Colombia esperando la recuperación de su padre.