Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: ventilan la verdad de su cercanía

Video ¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”. Luego de que surgieran rumores sobre una supuesta reconciliación amorosa entre la expareja, el paparazzi Jordi Martin ventiló la que sería la verdad de su cercanía.

Según reportes del colaborador de El Gordo y La Flaca, el mismo empresario le dio detalles de su relación con la colombiana, con quien logró “limar asperezas” luego de su polémica ruptura con Gerard Piqué.

“Yo hasta donde puedo saber, me aseguran que hay una amistad muy bonita entre ellos… Que limaron asperezas hace 3 años… eso me lo dijo a mí el propio Antonio de la Rúa”, dijo el 8 de septiembre en su canal de YouTube.

Jordi Martin aseguró que fue “el verano pasado” que tuvo oportunidad de conversar con Antonio de la Rúa, quien entonces le habría dicho que su estancia en Madrid se debía a “un proyecto”, del que no quiso darle detalles.

“Me encontré a Antonio de la Rúa el verano pasado aquí en Madrid. Estuve charlando con él unos minutos (…) Le pregunté qué hacía en Madrid, estaba en un proyecto. Luego ya me pude enterar que Antonio de la Rúa formaba parte del equipo de Shakira para este tour mundial y que se había convertido en una persona de su máxima confianza, es más, cuando yo hablé con Antonio de la Rúa le pregunté: ‘¿Qué tipo de relación tienes con Shakira?’ y me dijo: ‘Pues Jordi, tenemos una amistad muy bonita’”, señaló.

“Antonio de la Rúa, sé y me consta, se convirtió en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué. Se convirtió en su hombro para llorar y bueno, limaron asperezas. Todo quedó atrás cuando la separación, incluso, aquellas demandas que había, porque Shakira acusaba a Antonio de la Rúa de haberse quedado dinero (…) algunas propiedades, todo eso quedó atrás”, agregó.

Por último, el paparazzo subrayó que, al igual que Antonio de la Rúa, el “entorno de Shakira” recientemente le aseguró que ella se encontraba “soltera”.

“Esa fue mi conversación con Antonio en la Rúa. Luego le he preguntado evidentemente, y más después de estos rumores de si habrían vuelto Shakira y Antonio la Rúa, yo se lo he preguntado al entorno de Shakira, a su equipo, y me dicen que no, que solo hay una relación de amistad muy bonita, pero que Shakira está sola. Me dicen que está soltera”, sentenció.