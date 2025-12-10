Shakira Hijos de Shakira cantan junto a ella en vivo por primera vez, ¿a Piqué le molesta? Milan y Sasha se dejaron ver junto a su mamá en un concierto que Shakira ofreció en Argentina. Esto pasó.



Video Hijos de Shakira sorprenden cantando en concierto de ella: el video de su emotiva presentación

Milan y Sasha, los hijos que Shakira comparte con el futbolista Piqué, deleitaron al público al aparecer por primera vez en vivo en el escenario de la gira de su madre el pasado 9 de diciembre en Argentina.

Los jóvenes, quienes ya habían mostrado su talento musical, sorprendieron a muchos cantando el tema 'Acróstico'.

Esta aparición marcó un hito, ya que, aunque los niños habían participado previamente en la gira de Shakira, sus contribuciones habían sido mediante una grabación proyectada en las pantallas durante el arranque de la gira en Brasil el pasado febrero. Al hacerlo junto a su madre en vivo en esta ocasión, dejaron a muchos "atónitos".

Los hijos de la estrella del pop han demostrado tener habilidades que reflejan el legado de sus padres. Milan, de 12 años, posee talento para la música, pero también se sabe que heredó las destrezas futbolísticas de su padre y disfruta del béisbol.

Por otro lado, Sasha, de 10 años, ha sido catalogado como toda una "revelación en la música". Su voz se percibe como un "claro legado de su madre," y es conocido por saber tocar varios instrumentos, incluyendo el piano.

¿A Gerard Piqué le molesta que sus hijos participen en conciertos con Shakira?

La cantante y el futbolista habrían mejorado su relación recientemente, según reportó Alex Rodríguez en Siéntese Quien Pueda.

El periodista afirmó que ellos ahora "se comunican directamente" y los dos "abogan" porque sus hijos "tengan paz" y seguridad.

Según el informante de Rodríguez, Gerard Piqué no estaría molesto porque Milan y Sasha acompañen a Shakira en eventos públicos: "Piqué sabe que a los niños les encanta y que por lo tanto está todo bien porque están enfocados en el bienestar de los niños", dijo.

El futbolista, según dijo, ha viajado una vez al mes a Miami para convivir con sus hijos.