Shakira habría regresado con Antonio de la Rúa “hace rato”: estaría pagando “la casa” familiar

Presuntamente, la cantante y el argentino habrían vuelto a ser pareja, de acuerdo con el presentador Ángel Brito. El comunicador incluso contó un dato relacionado con la residencia del abogado.

Video Cachan a Shakira con su ex Antonio de la Rúa cenando: ¿hay reconciliación?

Shakira supuestamente sí habría retomado su relación sentimental con Antonio de la Rúa, con quien ya incluso ha sido captada conviviendo al lado de sus hijos, Sasha y Milan.

Ha sido el presentador argentino Ángel de Brito quien asegura que la cantante y el empresario presuntamente son pareja otra vez.

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron?

Fue durante la emisión del programa radiofónico ‘Bondi Live’, que Ángel Brito compartió lo que sabe del alegado regreso de Shakira y Antonio de la Rúa.

“Ahora volvió con Antonito”, aseguró en su participación del 10 de diciembre, cuando relataba que asistió a un concierto de la colombiana.

“Hace rato”, añadió, refiriéndose al tiempo en el que habría ocurrido la reconciliación, la cual, de ser real, no han hecho pública. “Ellos dicen, mánager, no sé qué”.

El conductor relató que durante el show tuvo la oportunidad de estar cerca de los hermanos del emprendedor: Aito y Agustina.

“Y Shakira está pagando la casa de los De la Rúa, en Uruguay. Los pibitos [Milan y Sasha], de hecho, los dejó allá, no vinieron”, explicó.

A mediados de noviembre, la periodista Adri Toval aseveró que Shakira, sus niños, Antonio, y sus retoños, se encontraban vacacionando precisamente en Uruguay, donde se quedaban “en la finca La Colorada”, propiedad de él.

Versiones encontradas

Aunque ha corrido el rumor de que Shakira y Antonio de la Rúa son novios, el paparazzo Jordi Martín ha desmentido que eso sea verdad.

El colaborador de El Gordo y La Flaca afirmó que el propio argentino le contó que con la cantautora únicamente sostiene “una bonita amistad”.

El español expuso que ellos “limaron asperezas hace 3 años” y que ahora el político “formaba parte del equipo” que la barranquillera reunió para su tour mundial.

Al momento, la intérprete de ‘Ojos así’ no ha confirmado o desmentido ni que Antonio sea su trabajador ni ha aclarado el estatus de su vínculo.

