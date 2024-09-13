Bárbara Mori

“Vi un muerto”: Bárbara Mori narra experiencia paranormal con fallecido hijo de Sylvester Stallone

La actriz quedó en shock al percatarse de que un muerto supuestamente la veía “a los ojos”. Por la descripción física de aquel hombre, Bárbara Mori concluyó que se trataba de Sage Stallone. “Me dio mucha emoción”, declaró.

Elizabeth González
Video Una infidelidad hizo que Bárbara Mori dejara el alcohol: "Cometí un error gravísimo"

Bárbara Mori vivió una experiencia paranormal con el fallecido hijo del actor de Hollywood, Sylvester Stallone, según contó a la youtuber Gaby Meza.

La actriz reveló en el podcast ‘Hablando de cine con’ que durante un viaje entre amigos a Los Ángeles se encontró con un “hombre muerto” viéndola fijamente a los ojos “sin expresión alguna”.

“Desde chiquita, a mí y a mi hermana como que vemos sombras, se nos apaga la tele, tiembla la luz. Ese tipo de cosas nos han pasado a lo largo de nuestra historia”, contó el 9 de septiembre.

“Pero ese día, literal vi a un hombre muerto viéndome a los ojos… rentamos una casa con mi marido y cinco amigos en la calle Mulholland Drive, que es en Los Ángeles. Pasamos la noche, al día siguiente estoy lavando los platos en la cocina, estábamos platicando Fer y yo, de pronto siento atrás de mí, en la entrada de la cocina, una energía”, agregó.

Bárbara Mori no solo se encontró con unos enormes ojos observándola, sino que alcanzó a percatarse de cada rasgo físico de aquel hombre observándola, lo que lejos de asustarla, la emocionó.

“Literal estaba un güey con las manos en los bolsillos, traía jeans, camiseta blanca, perfecto lo vi. Viéndome a los ojos sin ninguna expresión. Inmediatamente veo a Fer para ver si lo está viendo, no lo estaba viendo, sigue hablando, me volteo otra vez y ya no estaba. Le digo: ‘creo que acabo de ver a un muerto’, me empiezo a reír y se lo empecé a describir”, señaló.

“Se me pusieron los pelos parados, me dio mucha emoción, porque a mí esas cosas me emocionan. Me quedé en shock lavando los platos y dije: ‘qué loco, ¿qué fue eso?’”.

Según relata la protagonista de Rubí (telenovela que puedes ver en ViX), uno de sus amigos también se percató de la supuesta presencia, lo que los motivó a buscar en Internet información sobre el inmueble que habían rentado en Los Ángeles.

“De pronto entra uno de los amigos, Toño, y me dice: ‘sentí una energía rara’, y le digo a Fer: ‘¿ves?, lo vi’. (Mi amigo) pone la dirección de la casa que rentamos en Airbnb y aparece: ‘muerte del hijo de Sylvester Stallone, Sage Stallone, por sobredosis o algo así’. Entonces, ahí murió y cuando vi la foto, (descubrí) era él, lo vi”, subrayó.

Bárbara Mori terminó su relato asegurando que era la primera vez que le pasaba algo así, lo que le parecía “fascinante”.

¿Quién es Sage Stallone, fallecido hombre que supuestamente vio Bárbara Mori?

Sage Stallone murió a los 36 años el 13 de julio de 2012. El hombre, además de ser actor, director y productor, era hijo de Sylvester Stallone.

El hijo del actor de Hollywood fue encontrado sin vida en el interior de su casa de Los Ángeles. La autopsia reveló que la causa de su fallecimiento fue a consecuencia de una enfermedad de las arterias coronarias causada por aterosclerosis.

