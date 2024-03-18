Famosos

Hijo de Bárbara Mori se quita el apellido de su padre Sergio Mayer: esta es la razón

En busca de abrirse camino en el mundo de la música, Sergio, primogénito de Bárbara Mori y Sergio Mayer, dice por qué no usará el apellido de su papá.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video ¿Sergio Mayer se está reconciliando con su hijo? El actor le hizo una seria propuesta

Sergio, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, busca abrirse camino propio en el mundo del entretenimiento sin el apellido de su papá.

Aunque por ahora no en la rama de la actuación, Sergio Mayer Mori, de 26 años, comienza a plantar raíces en el mundo artístico a través de la música donde lanzará un proyecto con el que pretende erradicar prejuicios.

PUBLICIDAD

¿Por qué hijo de Bárbara Mori no usará el apellido de Sergio Mayer?

El padre de Mila Mayer Subtil, de 7 años, anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo musical con el que quiere ser reconocido bajo el seudónimo Mori.

Más sobre Famosos

Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV
2 mins

Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos
Muere ‘Medio Metro Original’: ¿quién era el famoso personaje que asesinaron?
1 mins

Muere ‘Medio Metro Original’: ¿quién era el famoso personaje que asesinaron?

Univision Famosos
Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio
1:23

Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio

Univision Famosos
Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida
1:02

Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida

Univision Famosos
Niurka reacciona al deseo de su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa de tener hijos: él ya tiene 68 años
2 mins

Niurka reacciona al deseo de su ex, Juan Osorio, y su nueva esposa de tener hijos: él ya tiene 68 años

Univision Famosos
Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: se niega a abandonar a sus mascotas
2 mins

Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: se niega a abandonar a sus mascotas

Univision Famosos
Ex de JLo arremete contra quienes lo critican tras decir que ella lo “engañó”
0:55

Ex de JLo arremete contra quienes lo critican tras decir que ella lo “engañó”

Univision Famosos
Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel
1:00

Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel

Univision Famosos
Migbelis Castellanos y su esposo bautizan a su bebé: imágenes de la ceremonia
0:50

Migbelis Castellanos y su esposo bautizan a su bebé: imágenes de la ceremonia

Univision Famosos

“Ya lo cambié (el nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más”, dijo durante un reciente encuentro con la prensa.

El también actor aclaró en la entrevista publicada por Berenice Ortiz el 14 de marzo que Mori es como quiere ser reconocido como cantante y músico, independiente de su carrera en la actuación u otros proyectos futuros.

“Independientemente de mi nombre completo, que es quien soy ahora y quien estará actuando en algún futuro o haciendo alguna otra cosa”, destacó.

El intérprete agregó que la intención de desprenderse de su nombre completo en este proyecto es que su música llegue a más personas sin juicios de por medio relacionados a las trayectorias de sus papás.

“Lo que estábamos buscando con esto es que sea un poco más conciso y preciso, sin estos prejuicios que vienen al escuchar el nombre completo, tener un poco más la mente abierta y ver este nuevo proyecto como una nueva etapa”, enfatizó.

¿Cómo es la relación de Sergio Mayer Mori con sus papás?

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México’, Sergio Mayer habló sobre el distanciamiento con su primogénito provocada por su estricta manera de educar, reconociendo que, sin su ayuda, Sergio Mayer Mori había logrado salir adelante.

PUBLICIDAD

“La relación está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo”, dijo entonces.

Sin embargo, tras su salida del reality, Mayer y Mayer Mori se dejaron ver juntos en varios eventos.

Asimismo, Bárbara Mori ha expresado apoyo incondicional a la carrera musical de su primogénito a través de una pasada publicación en Instagram.

"Es increíble la capacidad que tienes de materializar tus sueños y encontrar en el camino con quien construirlos. Que hermoso lo que vieron mis ojos anoche! Que deleite es escucharte, escucharlos. Tú música, el ambiente, la energía, que linda experiencia nos regalaste. Te amo y te admiro hasta el infinito”, escribió en diciembre pasado.

Relacionados:
FamososBárbara MoriSergio Mayer Mori

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD