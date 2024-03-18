Hijo de Bárbara Mori se quita el apellido de su padre Sergio Mayer: esta es la razón

Video ¿Sergio Mayer se está reconciliando con su hijo? El actor le hizo una seria propuesta

Sergio, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, busca abrirse camino propio en el mundo del entretenimiento sin el apellido de su papá.

Aunque por ahora no en la rama de la actuación, Sergio Mayer Mori, de 26 años, comienza a plantar raíces en el mundo artístico a través de la música donde lanzará un proyecto con el que pretende erradicar prejuicios.

¿Por qué hijo de Bárbara Mori no usará el apellido de Sergio Mayer?

El padre de Mila Mayer Subtil, de 7 años, anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo musical con el que quiere ser reconocido bajo el seudónimo Mori.

“Ya lo cambié (el nombre). Es algo que ya se sabe y podrías verlo en cualquier momento. El proyecto musical es Mori, nada más”, dijo durante un reciente encuentro con la prensa.

El también actor aclaró en la entrevista publicada por Berenice Ortiz el 14 de marzo que Mori es como quiere ser reconocido como cantante y músico, independiente de su carrera en la actuación u otros proyectos futuros.

“Independientemente de mi nombre completo, que es quien soy ahora y quien estará actuando en algún futuro o haciendo alguna otra cosa”, destacó.

El intérprete agregó que la intención de desprenderse de su nombre completo en este proyecto es que su música llegue a más personas sin juicios de por medio relacionados a las trayectorias de sus papás.

“Lo que estábamos buscando con esto es que sea un poco más conciso y preciso, sin estos prejuicios que vienen al escuchar el nombre completo, tener un poco más la mente abierta y ver este nuevo proyecto como una nueva etapa”, enfatizó.

¿Cómo es la relación de Sergio Mayer Mori con sus papás?

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México’, Sergio Mayer habló sobre el distanciamiento con su primogénito provocada por su estricta manera de educar, reconociendo que, sin su ayuda, Sergio Mayer Mori había logrado salir adelante.

“La relación está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo”, dijo entonces.

Sin embargo, tras su salida del reality, Mayer y Mayer Mori se dejaron ver juntos en varios eventos.

Asimismo, Bárbara Mori ha expresado apoyo incondicional a la carrera musical de su primogénito a través de una pasada publicación en Instagram.