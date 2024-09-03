Hijos de famosos

Natália Subtil acusa a hijo de Bárbara Mori de descuidar a Mila: esto habría hecho

La modelo había viajado a Brasil para darle el último adiós a su hermano. Mientras ella atravesaba por difíciles momentos, Sergio Mayer Mori se encontraba cuidando a Mila en México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Nieta de Sergio Mayer y Bárbara Mori enternece en redes con su encantadora forma de cantar

Una nueva polémica ronda a Natália Subtil y Sergio Mayer Mori por su hija Mila. A mediados de agosto, la modelo dio a conocer la muerte de su hermano Daniel Fernando, por lo que se habría trasladado de inmediato a su natal Brasil.

Debido a esta situación, Natália Subtil dejó encargada a su hija Mila con Bárbara Mori, quien aparentemente habría llevado a la pequeña a casa de su hijo Sergio Mayer Mori.

“Mila se quedó con él; la dejé en la casa de la abuela pero, de repente, estaba en la casa de papá”, declaró a ‘Venga la Alegría’ este 3 de septiembre.

Aunque las cosas marchaban supuestamente bien, un día antes de regresar a México, Natália Subtil se comunicó con su hija, quien le habría revelado que se encontraba sola en casa.

“Un día antes de regresar, él salió y mi hija (se) quedó sola en la casa”, acusó.

Mila es hija de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori.
Mila es hija de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori.
Imagen Natália Subtil / Instagram


“Todo esto hablando por mensajito del iPad con ella, yo le decía: ‘¿Cómo, qué estás haciendo?’ y no me decía, porque seguramente le dijeron ‘no digas’, entonces lloraba y decía: ‘Yo estoy bien mamá, yo estoy bien’, pero no me decía, y yo le decía: ‘Estás sola, estás sola’”, agregó.

Tras enterarse que su hija Mila se encontraba sola en casa, Natália Subtil aseguró que se puso en contacto con el hijo de Bárbara Mori, quien supuestamente argumentó: “Es que ella ya no tiene un año, ya tiene siete”.

“O sea, ¿pueden entender?”, expresó con aparente molestia. “El papá salió y volvió casi una hora después; ¿cuál es la necesidad?, es una niña de siete años, no tiene decisión de (decir) ‘quiero quedarme en la casa’, no, te sales y te la llevas", ahondó.

Según relata Natália Subtil, a su regreso a México se dirigió directamente a casa de Sergio Mayer Mori, domicilio en el que Mila ya no se encontraba, ya que para evitar algún tipo de enfrentamiento, éste la habría regresado a casa de su abuela.

“La dejó con Bárbara, para no tener este choque, que yo lo viera y le reclamara, la dejó con su abuela y no me avisó, porque directo del aeropuerto fui a su casa, marqué y me dijo: ‘La dejé en la casa de mi mamá, ¿no te dijeron’”, sentenció sin dar más detalles.

