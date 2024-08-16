Bárbara Mori

Bárbara Mori creía que ‘Rubí’ era “mala influencia”: a 20 años hizo este descubrimiento

La telenovela ‘Rubí’ catapultó la fama de Bárbara Mori en 2004. A 20 años del estreno del melodrama, la actriz confesó que está sorprendida del impacto que sigue causando su personaje.

Elizabeth González.
Una de las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión mexicana es ‘Rubí’, melodrama que catapultó la fama de Bárbara Mori, quien confesó que se encuentra sorprendida por el impacto que sigue causando su personaje, pese a que ya han pasado 20 años.

En entrevista con el locutor y conferencista Jessie Cervantes, la actriz se mostró entusiasmada por el cariño que el público le tiene a ‘Rubí’, a pesar de que el personaje es egoísta e interesado.

“La gente quiere mucho a Rubí y siempre me la mencionan”, expresó el 13 de agosto en EXA FM.

“Rubí era una mujer que no tenía límites, pasaba por encima de todo y exageraba bastante, pero al final era una mujer que usaba su voz, que ponía tenía límites, que decía lo que pensaba y eso empoderó a muchas mujeres a poder usar su voz”, agregó.

La intérprete de 46 años admitió que por mucho tiempo pensó que ‘Rubí’ era una “mala influencia” hasta que una admiradora le hizo ver lo contrario.

“Yo me enteré muchos años después, cuando una señora me dijo: ‘mi hija se llama Rubí por ti’, y yo: ‘no señora, es una mala influencia’ y me dice: ‘no, todo lo contrario, Rubí nos ha enseñado mucho a las mujeres’. Yo nunca lo había visto así y me pareció hermoso”, reconoció en la emisión de radio.

Bárbara Mori interpretó a 'Rubí' en 2004.
Imagen Televisa

La época de ‘Rubí’ no fue la mejor para Bárbara Mori

En 2004, Bárbara Mori se convirtió en un ícono de la televisión por su personaje en la telenovela ‘Rubí’ (que puedes ver en ViX). Sin embargo, había ocasiones en que entraba a su camerino y no paraba de llorar.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, reveló en una TED Talk en 2020.

La esposa del productor Fernando Rovzar reconoció aquella vez que “crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos” generaron en ella la creencia de que “no era lo suficientemente buen en nada” como para merecer el amor.

“Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que iba tomando. Entonces entendí que para encontrar la felicidad tenía que empezar a mirar hacia adentro y aprendí a meditar. Y después de años de hacer un trabajo interno profundo un día me di cuenta de que estaba llena de patrones de conducta y creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad”, sentenció.

Video Una infidelidad hizo que Bárbara Mori dejara el alcohol: "Cometí un error gravísimo"
