Rubí

Sobrina de ‘Rubí’ tiene una hermana gemela y pocos lo sabían

La joven, quien interpretó a ‘Fernandita’ hace 20 años, protagonizó nuevas fotos con su gemela.

Univision picture
Por:Univision
Video Bárbara Mori no se parecía en nada a 'Rubí': ser una mujer insegura era el menor de sus problemas

Una de las telenovelas más recordadas en la televisión mexicana es ‘Rubí’, la cual puedes ver en exclusiva por ViX y que fue estelarizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

Mientras la protagonista causaba terror por sus maldades, el personaje de ‘Fernandita’, sobrina de ‘Rubí’, enterneció por cómo lucía en la pantalla.

La pequeña encargada de darle vida hace 20 años fue Kristel Casteele, quien se robó el corazón del público gracias a su talento, belleza y simpatía; sin embargo, pocos saben que tiene una gemela.

Así luce la gemela de la sobrina de ‘Rubí’ en la vida real

La hermana gemela de Kristel Casteele se llama Stephanie y son pocas las fotografías públicas que hay de ellas cuando eran niñas.

En unas de las imágenes conocidas, se observa a la actriz, todavía personificada como ‘Fernandita’, posar muy sonriente junto a su hermana y Bárbara Mori mientras celebraban su cumpleaños.

Kristel Casteele dio vida a 'Fernandita', la sobrina de 'Rubí'
Kristel Casteele dio vida a 'Fernandita', la sobrina de 'Rubí'
Imagen TelevisaUnivision / Instagram

Al igual que su gemela, Stephanie Casteele decidió incursionar en la pantalla chica y trabajó en algunos programas unitarios como ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

Tras un par de participaciones, se alejó de los escenarios y llevó una vida tranquila alejada de las cámaras; la joven se centró en sus estudios y se graduó de una ingeniería del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Stephanie Casteele ha trabajado con empresas a nivel internacional y desde hace algunos años radica en Europa.

A diferencia de su gemela, ella mantiene sus redes sociales privadas; sin embargo, en enero pasado, Kristel Casteele compartió una serie de fotografías del viaje que realizaron juntas por países como Inglaterra y España. Con estas imágenes, sorprendieron por lo idénticas que hasta la fecha siguen siendo.

Así lucen Kristel Casteele, sobrina de 'Rubí', y su gemela actualmente
Así lucen Kristel Casteele, sobrina de 'Rubí', y su gemela actualmente
Imagen Instagram Kristel Casteele

Los seguidores de la sobrina de ‘Rubí’ destacaron en el hilo de comentarios que son igualitas y recordaron, una vez más, su paso por la televisión mexicana.

¿Qué fue de la sobrina de ‘Rubí’?

Hace 20 años, Kristel Casteele formó parte de la producción de ‘Rubí’, comandada por José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Tras dar vida a la pequeña ‘Fernandita’, la joven actuó en otros proyectos como ‘Mujer, casos de la vida real’ y fue hija de Maribel Guardia en la serie de comedia ‘¡Qué madre tan padre!’.

Siendo tan sólo una niña, se retiró de la televisión y siguió sus estudios, los cuales la han llevado al extranjero. Aunque se creía que nunca regresaría a la pantalla chica, en 2013 tuvo una participación en un capítulo de ‘Como dice el dicho’.

