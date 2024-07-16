Bárbara Mori se habría casado con cuñado de Claudia Álvarez: él desataría sospechas

Video Una infidelidad hizo que Bárbara Mori dejara el alcohol: "Cometí un error gravísimo"

Bárbara Mori desató sospechas de boda secreta con el productor Fernando Rovzar. El cuñado de Claudia Álvarez habría dejado al descubierto este acontecimiento durante una entrevista, donde llamó la atención por la manera en que se refirió a la actriz.

Durante la promoción de la serie ‘Las Azules’, Fernando Rovzar fue cuestionado por la productora Bonnie Laufer sobre “cómo es trabajar con Bárbara Mori”, quien además de ser una de las protagonistas, jugó un papel fundamental en la parte creativa de la historia.

“En el caso de Bárbara, afortunadamente para mí, es mi esposa, y todo lo que yo escribía le decía: ‘¿Mi amor te puedo leer una escena? y le leía una escena. Me decía: ‘no sé si María (su personaje) diría eso’”, expresó el 11 de julio en el canal de YouTube de la también entrevistadora.

“Entonces como que Bárbara se volvió mi focus group durante un año y la realidad es que yo modelé mucho de María en Bárbara, en su personalidad, en su fuerza interna y en su historia de vida, entonces como que me ayudó muchísimo y me sirvió como de ancla para poder ser un mejor escritor”, agregó.

Fernando Rovzar es hermano de Billy Rovzar, esposo de Claudia Álvarez. Imagen Mezcalent



Aunque el productor Fernando Rovzar no volvió a referirse a Bárbara Mori como “su esposa”, sus palabras desataron sospechas sobre una presunta boda secreta entre los famosos, quienes comenzaron una relación en 2018.

Bárbara Mori y Fernando Rovzar: su relación

Desde que Bárbara Mori comenzó su relación con Fernando Rovzar ha tratado de mantener lejos de los reflectores detalles de su noviazgo. Aunque es poco lo que se sabe sobre su romance, se especula que la historia de amor inició en 2018.

En 2023, el productor de Un Buen Divorcio (serie que puedes ver en ViX) aseguró que pese a que ya tenían “5 años de relación”, ni él ni la protagonista de Rubí tenían planes de casarse.

“Estoy muy contento, ya tenemos 5 años de relación y todo es increíble. No hay planes de boda, estamos muy contentos viviendo el presente”, dijo a la revista Caras.