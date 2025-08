Sergio Mayer Mori arremete contra Natália Subtil tras acusaciones: "Está jo... a Mila"

Sergio Mayer Mori acusa a Natália Subtil de perjudicar a su hija

Mayer Mori expresó su molestia por la actitud que, según él, tiene su ex: "Me encantaría que Natália tuviera un poquito más de visión para entender que, pues no me está jodiendo a mí, ¿no? Está jodiendo a Mila".

Sergio Mayer Mori no pierde esperanza de mejorar su relación con Natália

"Y ese ha sido el problema, que he callado y he callado y me preguntan y digo: ‘sí, me encantaría, y no sé qué’, pero no te digo nada de Natalia, no te digo nada de lo que ella hace, nunca he abierto la boca, nunca le faltaba el respeto".