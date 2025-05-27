¿Sergio Mayer Mori demandaría a Natália Subtil?: advierte que ella anduvo con él siendo menor de edad

Video Natália Subtil arremete contra Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija: “Es una vergüenza”

Sergio Mayer Mori confesó las razones por las cuales nunca actuaría legalmente en contra de Natália Subtil, a pesar de reconocer que hubo estupro en su relación inicial debido a su minoría de edad. Mayer Mori tenía 17 años en ese momento, mientras que Subtil tenía 33.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer explicó que la razón por la que nunca ha involucrado el tema de los abogados para estar cerca de su hija Mila es porque la modelo "se metería en problemas".

“Me parece estúpido gastar todo ese dinero en abogados, y al mismo tiempo, Natália se metería en problemas porque yo era menor de edad. Y lo último que quiero, es meter a Natália a la cárcel", dijo en 'Venga La Alegría' en su emisión del 27 de mayo.

En ese sentido, el actor de la serie 'Rebelde' fue claro al afirmar que no se considera una víctima de abuso, ya que "sabía lo que hacía".

"En ningún momento abusó de mí en la extensión de la palabra como la usaríamos, pero sí, yo tenía 17 años", expresó y recordó que en ese entonces "ella estaba casada".

“Yo ni siquiera todavía cumplo la edad que ella tenía cuando ella se embarazo de mí. Ella estaba casada, llevaba 7 años casada con una persona. Se fue a divorciar con la panza”, dijo.

Conflictos entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil parecen no tener fin

Por último, Sergio Mayer Mori mostró los mensajes que ha intantando enviarle a Natália Subtil con la intenión de limar asperezas y tener una relación familiar con su hija. Sin embargo, hizo énfasis en que todas las trabas que ha tenido es por la falta de disposición de su ex.

“Yo le marco y le escribo y le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta... Últimamente no la he podido ver porque no me contesta su mamá”, aseveró.