¡Selena Gómez celebraría su boda con Benny Blanco este fin de semana!: los detalles

Video Este sería el millonario costo del anillo de compromiso de Selena Gómez: deja atrás a Derbez

Selena Gómez estaría a horas de convertirse en la esposa de Benny Blanco, luego de nueve meses comprometidos y a más de dos años de relación.

Fue el pasado diciembre cuando el compositor le pidió a la cantante que sea su esposa, lo que ella presumió en Instagram: “Para siempre comienza ahora”.

A finales de agosto, ambos celebraron sus respectivas despedidas de solteras. Ella, por ejemplo, disfrutó con sus amigas de un viaje a Cabo San Lucas, en México, donde disfrutó de diversas actividades.

¿Cuándo es la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

Aunque Selena Gómez y Benny Blanco no han compartido detalles de su gran día especial, Entertainment Tonight reporta hoy que, según una fuente, la pareja unirá sus vidas este 27 de septiembre.

“Se casarán el sábado. Quieren que su boda sea relajada y significativa, y disfrutar del momento con sus familiares y amigos”, dijo el informante.

Este viernes, aparentemente la intérprete de ‘Love you like a love song’ y su pareja comenzarán las festividades con una cena de ensayo.

¿Dónde será la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

Según Us Weekly, un informante les detalló que la actriz de 33 años y el productor musical, de 37, celebrarán sus nupcias en Santa Bárbara, California.

Hace una semana, The Sun dio a conocer que, alegadamente, Selena y Benny Blanco alquilaron el exclusivo hotel El Encanto para hospedar ahí a sus seres queridos.

Aunque supuestamente los invitados saben dónde se alojarán, desconocerían el sitio exacto en el que se realizará el enlace nupcial, aunque podría ser en una finca privada cercana.

“Serán recogidos y trasladados al lugar sin que sepan de antemano su destino”, cita el diario a un ‘insider’ conocedor.

¿Quiénes serán los invitados a la boda de Selena Gómez y Benny Blanco?

Como es de imaginarse, Selena Gómez y Benny Blanco se darán el esperado ‘Sí, acepto’ frente a grandes personalidades de la industria del entretenimiento.

Page Six indica que Taylor Swift, amiga de años de la actriz, es una de las celebridades que los acompañará en esta importante fecha, pese a que no contaría con su prometido, Travis Kelce, quien tiene un partido de fútbol americano programado para el domingo.

En su aparición en ‘The Tonight Show’, a inicios de mes, Selena dijo que sus colegas en ‘Only Murders in the Building’, Martin Short y Steve Martin, “claro” que estaban confirmados para estar en el evento.

“Será una boda enorme, repleta de estrellas de primera línea, planificada por Mindy Weiss”, puntualizó la fuente de Us Weekly.