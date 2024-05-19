Sean Combs

Sean ‘Diddy’ Combs reacciona a video que lo muestra en brutal golpiza contra su exnovia

Un video de una cámara de vigilancia obtenido por la cadena CNN exhibió al magnate del rap Sean 'Diddy' Combs golpeando a su entonces pareja, la cantante Casandra Ventura, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en marzo de 2016. Por fin el rapero rompe el silencio al respecto, dos días después de darse a conocer el polémico material.

Univision y AP
Sean 'Diddy' Combs admitió este domingo 19 de mayo que golpeó a su exnovia Cassie en el pasillo de un hotel en 2016, luego que CNN difundió un video de la brutal agresión.

El rapero emitió un mensaje por video diciendo que está "verdaderamente arrepentido" por su conducta "inexcusable".

Lo que dijo Sean ‘Diddy’ Combs sobre violencia hacia su ex

El polémico cantante apareció en redes sociales y dijo: " Asumo plena responsabilidad por mis acciones en ese video".

" Estaba repugnado por lo que hice tan pronto lo hice, y estoy repugnado ahora", dijo el empresario musical a través de Instagram y Facebook.

El material difundido el pasado viernes 17 de mayo muestra a Combs vistiendo solo una toalla blanca, dando puños y patadas a la cantante de R&B Cassie, quien era su protegida y novia en ese entonces. También se ve cómo la empuja, la arrastra y le lanza una vasija.

Cassie, cuyo nombre legal es Cassandra Ventura, demandó a Combs en noviembre acusándolo de años de abusos sexuales, físicos y emocionales.

La demanda fue resuelta al día siguiente, pero desató un intenso escrutinio sobre Combs, y surgieron otras denuncias en los meses siguientes.

Además las autoridades iniciaron una investigación a Combs por presunto tráfico sexual y allanaron sus mansiones en Los Ángeles y Miami.

El artista negó las acusaciones incluidas en las demandas, pero ni él ni representantes suyos habían respondido al video recién difundido, hasta ahora.

"Es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo", dijo en el comunicado de este fin de semana.

"Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a ir a rehabilitación. Tuve que pedirle a Dios por su misericordia y gracia. Lo lamento tanto. Pero estoy decidido a ser un hombre mejor, todos los días y cada día. No estoy pidiendo que me perdonen, estoy realmente arrepentido".

