Ashton Kutcher estaría “aterrorizado” de que ‘Diddy’ Combs lo involucre en sus supuestos crímenes

Video ‘Diddy’ Combs incomodó a 50 Cent con rara propuesta: así es su polémica relación

Ashton Kutcher estaría muy preocupado ante la posibilidad de Sean ‘Diddy’ Combs lo involucre en los supuestos crímenes que habría cometido.

Actualmente el también magnate de la música está preso en el Brooklyn's Metropolitan Detention Center de Nueva York, en espera de un juicio por cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Ashton Kutcher lamentaría su amistad con Sean ‘Diddy’ Combs

Al respecto, “fuentes cercanas” aseveraron a Daily Mail que Ashton Kutcher estaría “aterrorizado” de que Sean Combs pueda vincularlo a sus presuntos delitos.

“Él lamenta profundamente su amistad con ‘Diddy’, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido. Se siente engañado, traicionado, dado por sentado y manipulado”, dijo un informante.

El ‘insider’ aseguró que el protagonista de ‘The Butterfly Effect’ “ahora no confía en nadie, excepto en su esposa Mila [Kunis]” y que “va a limitar su círculo a su familia”.

Alegadamente, el galán de Hollywood se estaría preparando por si resulta implicado en las averiguaciones al ex de Jennifer López.

“Él cree que ‘Diddy’ no tendría ningún problema en mentir a las autoridades y decir algunas identidades de sus amigos famosos si con ello pudiera salir de la cárcel”, indicó la persona.

Combs “podría decir o hacer cualquier cosa o volverse contra cualquiera en este momento”, por lo que “todos los que estuvieron cerca de él temen que invente acusaciones falsas para limpiar su propio nombre”.

Anteriormente, el mencionado diario británico dio a conocer que Ashton habría estado esperando que lo citaran cuando las casas de Sean fueron allanadas a inicios de año.

“No quiere verse involucrado en esto, pero sabe que su asociación significa que ya lo está. Si la policía se pone en contacto con él, cooperará plenamente, ya que no tiene nada que ocultar”, explicó el confidente.

“Él sabe que se metió en un lío con esto, pero nunca, en un millón de años, creyó que ‘Diddy’ estaba realmente haciendo estas cosas horribles”, agregó.

Ashton Kutcher habría terminado su relación con ‘Diddy’ Cumbs

Además de insistir en que Ashton Kutcher nunca asistió a las fiestas secretas de Sean ‘Diddy’ Combs, la fuente afirmó que habría terminado su nexo con él en mayo.

Ese mes salió a la luz el video que muestra al cantante violentando a su entonces novia, Cassie Ventura, en 2016.