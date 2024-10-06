Supuestos videos comprometedores de Sean 'Diddy' Combs existirían con tres celebridades top: detalles

Video ‘Diddy’ Combs dijo a Justin Bieber que había cosas que “no debía hablar” de lo que hacía con él

Nuevos detalles salen a la luz respecto al turbio y escandaloso caso de Sean 'Diddy' Combs.

Ahora, la abogada Ariel Mitchell-Kidd, quien representó a una de las presuntas víctimas del rapero, afirmó que le han informado de la supuesta existencia de tres videos sexuales del artista, según reportó el portal Page Six este sábado 5 de octubre.

PUBLICIDAD

¿Qué se revelaría en los supuestos videos de ‘Diddy’ Combs?

Según la abogada, en el alegado material aparecería el rapero y otras tres celebridades top.

"Las personas que me contactaron supuestamente tienen tres videos diferentes con tres celebridades diferentes, incluido 'Diddy', y luego una cuarta celebridad sin 'Diddy', pero en una situación comprometedora con alguien", afirmó la abogada en 'Banfield' de NewsNation, según citó Page Six.

Mitchell-Kidd agregó que "se cree que la persona en el supuesto cuarto video fue grabada en una de las casas de Combs", reseñó el medio

La litigante dijo que los otros tres individuos eran supuestamente "celebridades de primer nivel".

La abogada dejó claro que "no ha visto" los supuestos videos ni sus fotogramas: "No puedo dar fe de si existen o no", aclaró.

"Inicialmente me dijeron que 'ellos' poseen este tesoro de videos, así que tengo que creer que hay muchas celebridades que saben lo que hicieron", sentenció.

Ariel Mitchell-Kidd fue abogada de la exmodelo Adria English, quien demandó a Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual en julio pasado, alegando que el rapero una vez "forzó relaciones sexuales" con el famoso joyero Jacob Arabov.

Situaciones como esa se alegan en una acusación que el rapero enfrenta en una corte de Nueva York en la que se señala que él organizaba supuestas fiestas sexuales que llamaba "Freak-offs" en las que habría obligado a mujeres y trabajadores sexuales masculinos a mantener encuentros sexuales.

PUBLICIDAD

Lo que se sabe sobre los supuestos videos de ‘Diddy’

Los señalamientos de Ariel Mitchell-Kidd sobre la presunta existencia de " múltiples videos sexuales que involucran a Combs aparentemente fueron corroborados por un oficial del Departamento de Seguridad Nacional", destacó Page Six.

El viernes 4 de octubre, The New York Post citó a dicho funcionario que habría participado en marzo pasado en el cateo a la mansión que tiene 'Diddy’ en Miami.

" Hay nombres reconocibles (en las imágenes que obtuvimos), pero no confirmaré ninguna de sus identidades. Pero es más que sólo eso", dijo.

Sean 'Diddy' Combs enfrentará en los próximos días una nueva demanda por parte de 120 personas, entre ellas 25 menores de edad, que lo acusan de presunta violación y agresión sexual.

El cantante, de 54 años, fue arrestado a mediados de septiembre pasado acusado de tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. El juez le impuso prisión preventiva a la espera de juicio.

Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año diez demandas de presunto abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas acusaciones que Combs ha negado. Sin embargo, tras su detención, han surgido nuevos casos en su contra.