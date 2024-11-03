¿Videos de JLo eran forzados a ver en polémicas fiestas de 'Diddy'? Exmodelo habla

Video ¿Se filtra foto comprometedora de JLo en polémica fiesta de ‘Diddy’? Esta es la imagen y lo que se sabe

Una nueva declaración de alguien que asegura haber estado en una de las supuestas fiestas sexuales de Sean 'Diddy' Combs ha puesto de nueva cuenta el nombre de Jennifer López en medio de la polémica.

Exmodelo dice que ‘Diddy’ la hizo ver videos de JLo

PUBLICIDAD

Rachel Kennedy, exmodelo de Playboy, alegó que el rapero supuestamente la hizo ver un video de Jennifer López tras alegar que fue engañada para ir a una "Freak off", las presuntas fiestas sexuales del cantante.

Según el testimonio de la mujer, esto habría sucedido en el año 2000 cuando lo conoció en un club en Tokio donde ella trabajaba como bailarina y en donde la invitó al hotel donde él se estaba hospedado.

Hasta ahí la llevó junto con algunos amigos a pasar la noche: "Antes de cruzar la puerta principal me di cuenta de que era solo él", dijo la exmodelo en declaraciones para el Daily Mail publicadas este 1 de noviembre.

"Pensé: 'Esto no es una fiesta'. Esa no era el tipo de fiesta que todos esperábamos”, recordó.

"Nunca esperé que estuviera él solo en la habitación. Pero entramos, no pensamos nada raro. Fue lo suficientemente amigable como para que dijéramos: 'Está bien, simplemente pasaremos el rato con él'", relató.

La modelo insistió en que no sabía que el rapero la había invitado a una "Freak Off", un término que, según los fiscales federales, Combs usaba para llamar a sus fiestas sexuales donde supuestamente había drogas y alcohol y en las que presuntamente él cometió sus crímenes.

Detalló que cuando entró a la habitación de 'Diddy', la televisión estaba encendida y se reproducía un video de Jennifer López.

"Kennedy dijo que el rapero supuestamente también estaba hablando con JLo en su teléfono celular mientras veían el video musical una y otra vez", destacó el Daily Mail.

" Fue algo extraño descubrir que estábamos viendo los videos (de JLo)", dijo la mujer.

PUBLICIDAD

Por aquella época, 'Diddy' y Jennifer López mantuvieron un romance entre 1999 y 2001.

" Me pareció un poco espeluznante, muy irrespetuoso porque ya estábamos en su habitación y no había ninguna fiesta", dijo la exmodelo sobre el supuesto video que se proyectaba en la habitación .

" Estábamos consumiendo cocaína esa noche y él dijo que no le gustaban las drogas y que no quería nada parecido a su alrededor. Así que nos escabullíamos en el baño y lo hacíamos, porque él decía que sólo fumaba marihuana y que no quería drogas a su alrededor", agregó.

La mujer dijo que más tarde esa noche, el cantante supuestamente ordenó a Kennedy y sus amigos que practicaran sexo oral.

'Diddy' permanece en prisión en Brooklyn acusado de presunto tráfico sexual y múltiples abusos. Su juicio será hasta mayo de 2025.

JLo ha guardado silencio ante el escándalo en medio de especulaciones de que podría tener información relevante para el caso sobre su ex.