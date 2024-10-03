Denzel Washington se habría enfrentado a “gritos” con ‘Diddy’ Combs en fiesta: esto le reclamó

Video ‘Diddy’ Combs incomodó a 50 Cent con rara propuesta: así es su polémica relación

Denzel Washington presuntamente confrontó en una ocasión a Sean ‘Diddy’ Combs mientras se encontraban en una celebración.

Esta información sale a la luz a días de que el rapero fuera arrestado en Nueva York por cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

¿Qué ocurrió entre Denzel Washington y ‘Diddy’ Combs?

De acuerdo con Us Weekly, “una fuente que fue amiga” de Sean Combs a inicios de los 2000 compartió que él habría sido enfrentado por Denzel Washington.

El informante aseveró que la supuesta pelea ocurrió durante una reunión de 2003 en la que el actor estaba acompañado de su pareja, Pauletta.

“Denzel gritó: ‘No respetas a nadie’”, afirmó la persona acerca de lo que presuntamente el ganador del Oscar dijo al magnate de la música.

El aparente percance habría terminado cuando el protagonista de ‘The Equalizer’ se retiró del lugar estando muy molesto.

“[Él y su esposa] habían estado de fiesta hasta el amanecer [con ‘Diddy’], habían visto algo y salieron furiosos”, relató.

El ‘insider’ no explicó el motivo por el que aparentemente discutieron Washington y Combs, cuyos representantes fueron contactados sin éxito por el medio para obtener comentarios.

Fox News puntualiza que ese supuesto altercado entre las celebridades pareció no afectar su unión, ya que han sido vistos juntos a través de los años en varios eventos públicos.

Ellos, por ejemplo, asistieron a diversos partidos de baloncesto y a la toma de posesión del expresidente Barack Obama en 2009.

Sean, de 54 años, es conocido por ofrecer sus ‘white parties’, a las que asistían sus amigos Ashton Kutcher y Leonardo DiCaprio, entre otros.

Tras la detención del cantante, autoridades estadounidenses aseveraron que en muchas de sus festividades, él distribuía sustancias ilícitas a los invitados y drogaba a mujeres para cometer actos íntimos sin su consentimiento.

Famosos intentan distanciarse de ‘Diddy’ Combs

A lo largo de tres décadas, Sean Combs se rodeó de un amplio círculo de importantes famosos, entre ellos Jennifer López y Jay-Z.

Ahora, luego de que el artista del hip-hop fuera acusado de graves delitos, su vasta red de conocidos estaría tratando de que no los vinculen con él, según The Cut.