Samadhi Zendejas reaparece tras supuesta ruptura con Gabito Ballesteros (a quien relacionan con Belinda)

Video ¿Samadhi Zendejas en público con su supuesto nuevo galán? Así habría aparecido con famoso cantante

Samadhi Zendejas reapareció tras enfrentar supuesta ruptura con Gabito Ballesteros.

Este miércoles 18 de diciembre, la actriz regresó a las redes sociales para compartir un mensaje de reflexión sobre las experiencias personales y profesionales que le dejó el 2024, haciendo énfasis en que para ella “lo mejor está por venir”.

“Esto para mí es el resultado que pensar positivo atrae cosas positivas. Es que funcionamos como un imán. Mientras más brillamos, más cosas buenas atraemos. Todo comienza con un pensamiento… ¡ojo con lo que piensas! Cuida lo que sueñas porque se cumple”, expresó.

Así reapareció Samadhi Zendejas en Instagram. Imagen Samadhi Zendejas / Instagram



“Pero los sueños se trabajan, se construyen, se persiguen, por eso sé que lo mejor está por venir”, insistió.

Samadhi Zendejas realizó una publicación más en sus historias de Instagram sobre las celebraciones decembrinas y lo feliz que la hace la proximidad de su cumpleaños, evitando dar detalles sobre su vida personal.

“Faltan muy poquitos días para mi cumple. Faltan muy poquitos días para Navidad. Me emocionan mucho estas fechas. Siento que la gente derrama su versión más bonita, entonces, me gusta mucho , es mi época favorita”, sentenció a la vez que presumía su árbol de Navidad.

La actriz celebrará su cumpleaños el 27 de diciembre. Imagen Samadhi Zendejas / Instagram

Los rumores de una supuesta ruptura

El regreso de Samadhi Zendejas a las redes se da en medio de rumores de una supuesta ruptura con Gabito Ballesteros, con quien fue captada en aparente actitud cariñosa el 2 de octubre durante uno de los shows de Carin León en Nueva York.

Aunque la intérprete de 29 años no confirmó la relación, la periodista Mandy Fridmann reportó que ambos estaban “muy entusiasmados con la relación” e incluso “enamorados”.

Los rumores de una supuesta ruptura entre la pareja comenzaron luego de la ‘desaparición’ de Samadhi de las redes y que el cantante de corridos tumbados fuera captado, aparentemente, con Belinda a principios de diciembre.

Hasta el momento, ni Belinda ni Gabito han aclarado si mantienen o no una relación. El verano pasado, el intérprete mexicano también fue vinculado sentimentalmente con Kenia Os.