Samadhi Zendejas estaría saliendo con famoso cantante tras escándalo con William Levy

Video ¿Samadhi Zendejas y William Levy juntos en Europa tras escándalo? Esto los delataría

Samadhi Zendejas estaría saliendo con un famoso cantante tras su escándalo con William Levy, con quien fue relacionada sentimentalmente en 2023.

La periodista Mandy Fridmann reportó en el sitio Las Top News que la actriz fue captada en aparente situación romántica con el cantante de corridos tumbados, Gabito Ballesteros, durante el concierto que Carín León ofreció el 2 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York.

PUBLICIDAD

“Según personas que estaban en el lugar, como espectadores, los vieron a ambos entrar de la mano”, reseñó este jueves 10 de octubre.

De acuerdo con la comunicadora, Samadhi Zendejas se habría emocionado cuando Gabito Ballesteros subió a cantar con Carín León, ya que éste era uno de sus invitados.

Asimismo, detalló que un video publicado por Pepe Aguilar en Instagram sería la prueba del posible romance entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros, ya que ambos estuvieron juntos y tras bambalinas con el intérprete de ‘Primera cita’ al finalizar su show.

Pepe Aguilar compartió un video en el que se aprecia a Samadhi Zendejas conviviendo con Gabito Ballesteros y Carín León. Imagen Pepe Aguilar / Instagram

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estarían “muy entusiasmados”

De manera extraoficial, la periodista confirmó que Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros “están muy entusiasmados con la relación” e incluso “enamorados” y, aunque no la ocultan, “tampoco querrían hacerlo muy público”.

Además, mencionó que la actriz de Atrévete a Soñar (telenovela que puedes ver en ViX) podría acompañar a Gabito Ballesteros en los Premios Latin Billboard, donde podrían hacer oficial su noviazgo.

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Gabriel Ballesteros Abril, mejor conocido como Gabito Ballesteros, nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora, México.

Al igual que Peso Pluma, el cantante de 25 años es uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados.

Su canción de mayor éxito es ‘AMG’ y a su corta edad ha realizado colaboraciones con Natanael Cano, Junior H, Adriel Favela, Kenia Os y Peso Pluma.