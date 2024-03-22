Rey Carlos III está “muy orgulloso” de Kate Middleton tras hablar del cáncer que padece

Video Lo difícil que fue para Kate Middleton contarles a sus hijos que tiene cáncer

El rey Carlos III tiene una opinión sobre la forma en la que Kate Middleton acaba de informar que fue diagnosticada con cáncer.

La esposa del príncipe William, a quien el monarca procreó con la difunta princesa Diana, apareció para hablar de su padecimiento en un video difundido por la BBC este 22 de marzo.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres y, en aquel momento, se pensó que mi enfermedad no era cancerosa”, contó.

“La operación fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después del procedimiento revelaron que había cáncer”, explicó.

🇬🇧 Kensington Palace confirma que Kate Middleton ha sido diagnosticada con cáncer. La intervención abdominal se asumía no-cancerígena, pero análisis posteriores han confirmado que sí.



Rey Carlos III “orgulloso” de Kate Middleton

A minutos de que trascendiera la noticia, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que manifestó el apoyo que el rey Carlos III le brinda a Middleton.

“(Él) está muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo”, aseveró la institución, de acuerdo con la agencia Reuters.

Luego de que ambos pasaron tiempo juntos en el hospital, él “ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera durante las últimas semanas”.

Tanto el monarca como la reina consorte, Camila, “continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este momento difícil”, se afirmó.

El pasado 5 de febrero, La Firma desveló que al rey Carlos III le detectaron un tipo de cáncer tras el proceso quirúrgico para tratar “un agrandamiento de próstata benigno” semanas antes.