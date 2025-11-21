Fátima Bosch “es una falsa ganadora”: jurado que renunció a Miss Universe reacciona a triunfo de Miss México

La mexicana Fátima Bosh se convirtió en Miss Universe 2025 durante el certamen de belleza que se realizó en Tailandia. Tras su triunfo, Omar Harfouch, jurado que renunció en la recta final del concurso, lanzó duros señalamientos contra Miss México.

El pianista francés, quien era uno de los ocho jueces oficiales de Miss Universe, estalló en sus redes sociales al conocerse el resultado de la final. Incluso, llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch.

“Miss México es una falsa ganadora y les diré por qué”, escribió en inglés Omar Harfouch en sus historias de Instagram.

El pianista Omar Harfouch llamó "falsa ganadora" a Miss México. Imagen Omar Harfouch / Instagram



“Yo, Omar Harfouch, declaré ayer, en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, alegó.

Además, resaltó que sería en mayo de 2026 cuando saldría a la luz la verdad.

“Raúl Rocha (presidente del certamen en México) y su hijo, me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara: ‘será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”, aseveró en Instagram.

Así arremetió Omar Harfouch contra Miss Universe. Imagen Omar Harfouch / Instagram

¿Abuchean a Fátima Bosch en Tailandia?

Omar Harfouch también compartió en Instagram un video en el que presuntamente Fátima Bosch fue abucheada por el público tailandés tras ser anunciada como ganadora de Miss Universe México.

“La audiencia no está contenta con la ganadora falsa”, dijo el hombre, quien también alegó que antes de darse a conocer el resultado final, hubo un “jurado improvisado” que presuntamente preseleccionó a las 30 finalistas.

Así exhibió Omar Harfouch los supuestos abucheos a Fátima Bosch. Imagen Omar Harfouch / Instagram