Fátima Bosch “es una falsa ganadora”: jurado que renunció a Miss Universe reacciona a triunfo de Miss México
Omar Harfouch, jurado del certamen de Miss Universe que renunció en la recta final de certamen, se pronunció tras conocerse el triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.
La mexicana Fátima Bosh se convirtió en Miss Universe 2025 durante el certamen de belleza que se realizó en Tailandia. Tras su triunfo, Omar Harfouch, jurado que renunció en la recta final del concurso, lanzó duros señalamientos contra Miss México.
El pianista francés, quien era uno de los ocho jueces oficiales de Miss Universe, estalló en sus redes sociales al conocerse el resultado de la final. Incluso, llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch.
“Miss México es una falsa ganadora y les diré por qué”, escribió en inglés Omar Harfouch en sus historias de Instagram.
“Yo, Omar Harfouch, declaré ayer, en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, alegó.
Además, resaltó que sería en mayo de 2026 cuando saldría a la luz la verdad.
“Raúl Rocha (presidente del certamen en México) y su hijo, me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara: ‘será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”, aseveró en Instagram.
¿Abuchean a Fátima Bosch en Tailandia?
Omar Harfouch también compartió en Instagram un video en el que presuntamente Fátima Bosch fue abucheada por el público tailandés tras ser anunciada como ganadora de Miss Universe México.
“La audiencia no está contenta con la ganadora falsa”, dijo el hombre, quien también alegó que antes de darse a conocer el resultado final, hubo un “jurado improvisado” que presuntamente preseleccionó a las 30 finalistas.
Fátima Bosh, representante de México, se coronó como la nueva Miss Universe en la edición número 74 del certamen de belleza, el cual este 2025 se realizó en Tailandia durante la mañana del viernes 21 de noviembre, tiempo local.