¿De qué murió productora de noticias que estaba por casarse?: revelan presunta causa de muerte

Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

La productora de Telediario matutino de Canal 6 murió el 14 de abril a los 27 años. La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero una fuente de Multimedios dio a conocer a Univision Famosos que Karen Gabriela Hernández Vera habría sufrido un infarto.

La ‘señorita productora’, como cariñosamente la llamaban sus compañeros de trabajo, "se sintió mal" el domingo. Aseguran, habría presentado “dolor de estómago”. En el médico “le dieron algo para el dolor” y se habría dirigido a su casa para “dormir”.

Más tarde, según revela la fuente, la familia de la productora de Telediario habría escuchado “que algo cayó”. Sin embargo, al dirigirse a su habitación, la habrían hallado “en el suelo”. Además de estar inmersa en los preparativos de su boda, la creadora de contenido estaba por celebrar su despedida de soltera.

Estaba a 6 meses de celebrar su boda

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, Karen Hernández acaba de comprar su vestido de novia, pues tenía planes de casarse en los próximos meses con el también productor Erick Valdez.

“Se iba a casar con Erick. Estaban planeando su boda (…) en Acapulco. Acababa de ver sus vestidos de novia", declaró en Telediario matutino el 15 de abril.

En diciembre dio a conocer en sus redes que ya había comprado su vestido de novia. Imagen Karen Hernández / Instagram



Desde finales de 2024, Karen Hernández había documentado en su cuenta de Instagram detalles de los preparativos de su boda. Incluso, había dejado al descubierto que ésta se realizaría en Acapulco en septiembre de 2025.