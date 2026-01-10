Yeison Jiménez Revelan identidades de las víctimas mortales que viajaban con Yeison Jiménez en el avión El representante legal de Yeison Jiménez emitió un comunicado de prensa donde confirmó el nombre de las cinco personas que viajaban con el cantante colombiano. Adelantó que habrá eventos y homenajes públicos para despedirlos.



Video Accidente aéreo de Yeison Jiménez video: fuertes imágenes son difundidas

Víctor Hugo Hernández, representante legal de Yeison Jiménez, y Fredy Santos, gerente administrativo de su organización, emitieron un comunicado de prensa sobre la sorpresiva muerte del cantante, quien perdió la vida en un accidente aéreo este 10 de enero en Boyacá, Colombia.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento”, se lee al inicio del documento difundido en redes sociales.

“ Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”.

Se revela identidad de las víctimas

En el comunicado, también se reveló el nombre de las cinco personas que iban dentro de la aeronave con Yeison.

El colombiano viajaba con integrantes de su equipo de trabajo que también perdieron la vida: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, así como el Capitán Fernando Torres.

“A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro”, externa el comunicado.

Comunicado oficial sobre la muerte de Yeison Jiménez. Imagen Yeison Jiménez/Instagram

Piden respeto ante muerte de Yeison Jiménez y acompañantes

Ante la tragedia, el equipo de trabajo del artista pidió al público y medios de comunicación “comprensión y respeto por el duelo de las familias” para darles su espacio y poder despedir a sus seres queridos.

“Gracias por cada mensaje, por cada oración y por el amor que están enviando. Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente”.