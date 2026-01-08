Muertes de famosos Vocalista de Banda MS revela cómo halló sin vida a Gerson Leos: “Como dos veces se medio alivianó” Alan Ramírez rompió el silencio sobre la muerte de Gerson Leos, integrante de Banda MS que perdió la vida durante un juego de béisbol celebrado en un campo de Mazatlán, Sinaloa, México.

Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Alan Ramírez, vocalista de Banda MS, reveló cómo fue que halló sin vida a Gerson Leos, su compañero de grupo que murió de manera inesperada mientras participaba en un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, México, la tarde del 6 de enero.

Durante el funeral del músico, celebrado el miércoles 7 de enero, el intérprete de ‘A lo mejor’ declaró a medios locales que la muerte de su compañero lo tomó por sorpresa, ya que entre sus planes estaba reunirse con él en el mismo campo en el que perdió la vida.

“Venía llegando de Guadalajara, fui a comer con mi esposa y mis hijos y me habla la esposa del ‘Chilas’. Me dijo que se había puesto malo en el campo… nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado”, declaró a ‘Yo amo mi Mazatlán’.

Con voz entrecortada, Alan Ramírez compartió que varios de sus compañeros de juego intentaron reanimar a Gerson Leos, sin éxito.

“Trataron de ayudarlo los mismos compañeros que estaban con él, le dieron respiración de boca a boca, le hicieron sus ejercicios de rcp, pero no… Dicen que como dos veces se medio alivianó, pero ya no… ya no se pudo”, puntualizó.

El último adiós a integrante de la MS: así fue su funeral

Al funeral de Gerson Leos acudieron amigos, familiares y algunos integrantes de Banda MS, quienes interpretaron ‘El color de tus ojos’ para decirle adiós.

La funeraria estuvo abarrotada de arreglos florales, donde predominaron coronas de flores blancas.

Sergio Lizárraga, líder de Banda MS, también se mostró conmovido con la partida de Gerson Leos, a quien describió como “una gran persona, pero sobre todo, un gran músico”.

“Empezamos el año con una gran pérdida (…) Lo vamos a extrañar mucho… Además, (era) el más joven de la banda… El tocaba piano, cuerdas (…) Compartimos muchas cosas”, señaló.

Sobre la manera en que se enteró del fallecimiento de su colega, Sergio Lizárraga compartió “que le hablaron e inmediatamente” se presentó en el Club Deportivo Sarabia.

“Ya no había nada qué hacer… Ya estaba tirado Gerson y nos tocó más que aceptar la situación y pasar la información a los demás compañeros… siempre es muy triste… Inédita para nosotros (…) Con Gerson fue algo muy repentino, yo lo acababa de ver el domingo con su hijo, contento, y pues el lunes nos cae esta noticia (…) Perdimos a un gran músico”, sentenció.

¿De qué murió el tecladista de Banda MS?

La causa de muerte oficial de Gerson Leos no ha sido revelada por las autoridades mexicanas. Sin embargo, medios mexicanos como El Siglo de Torreón reportaron que el deceso del músico se habría producido por un presunto infarto.

El integrante de Banda MS se encontraba participando en un partido de béisbol cuando “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores”.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explicó el diario.

“A pesar de que se solicitó de inmediato la asistencia de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada”.

¿Quién era Gerson Leos?

Gerson Leos era originario de Mazatlán, Sinaloa, y tenía 36 años. Además, era tecladista y bajista del popular grupo de regional mexicano, Banda MS.