Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones reaparece tras la misteriosa muerte de su hija: “Está desconsolado” El famoso actor fue captado mientras se encontraba en San Antonio, Texas, de acuerdo con Daily Mail. Su hija menor, Victoria, falleció el pasado 1 de enero.



Video Revelan posible causa de muerte de hija de Tommy Lee Jones: llamada al 911 daría pista

Tommy Lee Jones reapareció a días de que su hija, Victoria Jones, fuera encontrada sin vida al interior de un lujoso hotel en San Francisco la madrugada del 1 de enero.

Daily Mail captó al famoso actor mientras se encontraba en San Antonio, Texas, según dio a conocer este 7 de enero.

PUBLICIDAD

En un video, publicado en la página web del diario, se puede ver al también cineasta, de 79 años, vestido con un pantalón beige y camisa a cuadros.

“Con un aspecto preocupantemente frágil, apoyándose pesadamente en su tercera esposa, Dawn Laurel-Jones, y cojeando mientras pasea”, se describe en el reporte.

New photos of Tommy Lee Jones are raising fresh and unsettling questions... pic.twitter.com/zMxA7rTlol — jiwon sunbae's waifuu (@notsonaaa) January 7, 2026

¿Cómo se encuentra Tommy Lee Jones?

Acerca de cómo se encontraría Tommy Lee Jones tras el fallecimiento de Victoria, una fuente dijo al medio británico que estaría afligido.

“Él no es el mismo ahora mismo. Tommy está desconsolado. Para ser un tipo duro y que normalmente tiene todo bajo control, el estrés de perder a su hija claramente le ha afectado mucho”, contó.

La persona, no identificada, añadió que el protagonista de ‘Men in black’ presuntamente se encuentra atravesando su duelo libremente.

“No es que el trabajo le ayude, pero actualmente no está trabajando en nada que le distraiga el dolor. Está dedicando este tiempo a llorar su pérdida”, relató.

“Pero, también ha vivido una vida y siempre ha querido envejecer con dignidad. Y todo eso, combinado, claramente ha afectado su apariencia”, añadió.

¿Qué le ocurrió a la hija de Tommy Lee Jones?

TMZ dio a conocer que los servicios de emergencia fueron llamados al Fairmont aproximadamente a las 2:52 a.m. del día de Año Nuevo, pero sus intentos de reanimarla no tuvieron éxito.

Ella había estado en el lugar para celebrar el inicio del 2026 con un pequeño grupo de amigos cuando, según un ‘insider’, “comenzó a consumir cocaína”.

PUBLICIDAD

Informantes de la policía puntualizaron a Daily Mail que los labios y uñas de la actriz parecían azulados cuando llegaron los primeros en responder.