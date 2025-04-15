Muertes de famosos

Muere productora de noticias a los 27 años: estaba en los preparativos de su boda

La noticia de su fallecimiento fue confirmada durante la transmisión del noticiero Telediario matutino de este martes, donde los presentadores le rindieron homenaje a la joven.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

Karen Gabriela Hernández Vera, productora de Noticias Canal 6, de la cadena Multimedios, murió a los 27 años.



“Para nosotros es un día muy complicado (…) No es posible empezar este espacio sin darle nuestras sentidas condolencias a la familia de Karen, una gran compañera, nuestra señorita productora”, expresó entre lágrimas la conductora Ana Laura Alanís.

“La verdad es que es muy difícil para nosotros, trataremos de como siempre dar nuestro mejor esfuerzo por ella, principalmente... no podemos honrarla de otra manera que no sea con una sonrisa. Yo no la recuerdo de otra manera”, agregó su compañera Liliana Sosa.

A través de redes sociales, familiares y amigos de Karen Hernández también se pronunciaron. Revelaron que su repentino fallecimiento había ocurrido el 14 de abril y que sus restos serían velados en una funeraria ubicada en Ecatepec, Estado de México.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra hija, hermana, tía y amiga que permanecerá en nuestros corazones para siempre”, expresaron.

Así se dio a conocer la muerte de la productora Karen Gabriela, de Canal 6 en Multimedios.

Imagen Karen Hernández / Instagram

Acababa de comprar su vestido de novia

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, Karen Hernández acaba de comprar su vestido de novia, pues tenía planes de casarse en los próximos meses.

“Se iba a casar con Erik. Estaban planeando su boda (…) en Acapulco. Acababa de ver sus vestidos de novia", declaró en el mismo noticiero.

Estaba inmersa en los preparativos de su boda.

Imagen Karen Gabriela / Instagram


Desde finales de 2024, Karen Gabriela Hernández Vera había documentado en su cuenta de Instagram detalles de los preparativos de su boda. Incluso, había dejado al descubierto que ésta se realizaría en Acapulco en septiembre de 2025.

El 9 de diciembre de 2024, la productora de noticias anunció en Instagram que ya había comprado su vestido de novia, mientras que el 17 de marzo, a “6 meses de su boda”, realizó una sesión fotográfica junto a su prometido para las invitaciones de su enlace.

En septiembre de 2025 se casaría con el productor Erick Valdez.

Imagen Karen Gabriela Hernández / Instagram


La causa de muerte de la productora Karen Gabriela Hernández no se ha revelado.

