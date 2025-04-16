Prometido de productora que murió a los 27 años rompe el silencio: "Es un momento muy difícil"

Video Muere productora de noticiario a los 27 años: se iba a casar en septiembre

Erick Valdez, el prometido de Karen Gabriela Hernández Vera, la productora de Noticias Canal 6 que murió a los 27 años, le dedicó un emotivo mensaje.

La noticia del inesperado fallecimiento fue confirmada por los familiares de la también ‘influencer’ mediante redes sociales, detallando que ocurrió el lunes 14 de abril.

PUBLICIDAD

Novio de Karen Hernández dedica amorosas palabras en difícil momento

Tras conocerse el deceso de Karen Hernández, su pareja, Erick Valdez publicó en su cuenta de Instagram una misiva para ella.

“Mi amor, mi vida, pecas, como sea que nos llamáramos, siempre lo hacíamos desde todo el amor que nos tenemos”, escribió.

“No me alcanzarían, ni creo poder describir lo perfecta que eras. El amor que siempre busqué, lo encontré en ti”, aseguró.

Él acompañó su ‘post’ con una serie de fotografías en las que aparecen tanto la creadora de contenido sola como ambos juntos.

“Te amo como no tienes idea, te amaré siempre, prometo hacerte sentir orgullosa. Me duele tu partida como no tienes idea, pero tú marcaste mi vida y hoy tengo un motivo más para cumplir todo eso que prometimos”, anotó.

“Tú eres mi reina, hoy y siempre. Te amo, amor de mi vida”, concluyó el compositor y diseñador sonoro.

Erick Valdez, novio de Karen Hernández, le dedicó emotivas palabras tras su muerte. Imagen Erick Valdez/Instagram

En una historia aparte, Erick manifestó que es “un momento muy difícil” para él: “Como saben, ella era mi vida y hoy siento que se me va”.

“Pero como siempre decíamos mi prometida y yo, construiremos un nuevo mundo juntos”, indicó esperanzadoramente.

Erick Valdez, novio de Karen Hernández, reconoció que atraviesa un "momento difícil". Imagen Erick Valdez/Instagram

Karen Hernández y Erick Valdez se casarían en meses

En su propio ‘feed’ de la plataforma digital, Karen Hernández subió un video el 17 de marzo en el que mostró parte de sus preparativos para su enlace matrimonial con Erick Valdez.

“A 6 meses de nuestra boda así fue como tomamos las fotos para las invitaciones”, dice ella al inicio del clip, que permite ver lo que pasaron para llegar a dicha sesión.

Karen Hernández contó cómo fue el proceso para la sesión de fotos de la invitación para su boda con Erick Valdez. Imagen Karen Hernández/Instagram

Previamente, en diciembre de 2024, ella se probó vestidos de novia ante la mirada de su mamá, Alma, y su hermana, Dann.

PUBLICIDAD

La fecha en la que Karen y Erick llegarían al altar sería el 20 de septiembre de este 2025, según se aprecia en la tarjeta con la que ella le pidió a Dann que fuera su dama de honor.