Ángela y Nodal sorprenden al mandar su primer mensaje como recién casados: “Yo gané”

En Premios Juventud 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar mandaron su primer mensaje como pareja casada tras su exclusiva boda: esto fue lo que dijeron.

Ericka Chavez.
Video "Ay amoooor": Ángela lo vuelve a hacer y manda mensaje en medio de su boda secreta

Apenas un día después de su boda en México, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejaron ver como marido y mujer en Premios Juventud 2024. La cantante de 20 años mandó un mensaje a la celebración de la música latina.

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprenden con un mensaje tras su boda en Premios Juventud 2024

La noche del 25 de julio se llevó a cabo la edición 21 de Premios Juventud. La hija de Pepe Aguilar no pudo asistir a la premiación, pero se hizo presente a través de un videomensaje.

A través de este, felicitó a la organización por llegar a ‘mayoría de edad’ y agradeció por “invitarme” y “nominarme”. Además, prometió que el próximo año sí estará presente en la fiesta más hot del verano.

Hacia el final, Christian Nodal se le acercó para abrazarla y ella exclamó con un “¡amor!”.

Ángela Aguilar y Nodal mandaron un mensaje a Premios Juventud 2024 tras su boda
Ángela Aguilar y Nodal mandaron un mensaje a Premios Juventud 2024 tras su boda
Imagen Univision

Lo que destacado del clip es que Ángela Aguilar lo grabó el mismo día de su boda con Christian Nodal. Así se pudo comprobar por los looks de novios que llevaban ambos, así como porque se aprecia la hacienda del estado de Morelos donde se celebró la unión.

De esta manera, se convirtió en la primera aparición pública de la pareja tras haberse convertido en marido y mujer.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron un día antes

Apenas 24 horas antes, la pareja se había dado el “sí, acepto” en el altar. La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar llevó a cabo en una hacienda del estado mexicano de Morelos.

La ceremonia fue privada y contó únicamente con la asistencia de 45 de sus seres queridos más cercanos. De acuerdo con reportes, Marc Anthony, Nadia Ferreira y Jomari Goyso habrían sido los testigos de la boda.

Si bien la pareja buscó mantener el secreto, medios de comunicación revelaron sus planes unas horas antes de que se convirtieran en marido y mujer.

Pepe Aguilar publica primeras fotos oficiales de la boda de Ángela Aguilar y Nodal.
Pepe Aguilar publica primeras fotos oficiales de la boda de Ángela Aguilar y Nodal.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram


El primero en romper el silencio sobre el enlace fue Pepe Aguilar, quien en sus redes sociales compartió unas cuantas imágenes de la boda y les externó sus mejores deseos y consejos para su vida en pareja:

“El respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, ¡incluso igual de importante que el amor! (...) Aunque de entrada les digo, el desafío más grande (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel personal”, escribió el cantante.

Horas después, Nodal y Ángela Aguilar compartieron un par de imágenes de su boda, en las que se les aprecia muy cariñosos. Debajo de los retratos, solo escribieron la fecha de su enlace.

Con estas fotos, Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su boda.
Con estas fotos, Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su boda.
Imagen Instagram
Premios JuventudPremios Juventud 2024Christian NodalÁngela AguilarBodas de famososBodas

