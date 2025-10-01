Cazzu

“Dios me libre”: Cazzu habla como nunca antes de su hija tras supuestamente ganar batalla a Nodal

La cantante reapareció luego de que trascendiera que había ganado su primera batalla a Nodal al obtener “permiso” para salir de Argentina con Inti.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Cazzu reapareció y habló como nunca antes de su hija Inti tras supuestamente ganar batalla a Nodal al obtener “permiso” para salir con ella de Argentina.

En el podcast ‘Un elefante en la habitación’, de la revista Marie Claire, la cantante fue cuestionada sobre su faceta como mamá y si Inti, a sus 2 años, se ha convertido en su ‘mini me’.

“No creo que ella sea un copy paste mío, no… pero hay cositas, muchas cositas… sobre todo, algo que a mí me genera mucha felicidad es que yo veo que para ella, yo soy algo muy preciado” compartió este 1 de octubre.

“Cuando yo me pongo un vestido y me pongo mis zapatos, ella me mira (me dice): ‘Wow, mamá’ (…) o cuando tengo algo en las uñas (me dice): ‘a ver’ (…) nunca antes sentí como el placer de que ella me ve, porque le gustan estas cosas… Le gustan los zapatos, los vestidos y la realidad es que yo no soy tanto tiempo esa (mujer)”, agregó.

En ese sentido, Cazzu resaltó que Inti, a sus 2 años, tiene una personalidad muy marcada y diferente a la de ella, al punto en que difícilmente podría “moldearla”.

“Tiene formas de hablar, que no habla, o sea, que dice cosas, que balbucea, pero bastante bien, pero los tonos son iguales que los míos (…) pero algo que me sorprende mucho de ella es que no la convences, o sea, no compra, no la moldeas”, dijo.

“No puedo moldearla, no le puedo decir qué hacer (…) Yo, por ejemplo, a mí no me gustan mucho los brillos y ella como que tiene una obsesión con los brillos (…) ahí me doy cuenta de que está fuera de mí, de mis manos… Ella tiene su personalidad y que Dios me libre”, subrayó y dejó entrever que, probablemente, la adolescencia de Inti sería “dura”.

Así se imagina a su hija cuando cumpla 20 años

Para Cazzu, la etiqueta más difícil con la que tendrá que lidiar Inti es la de “la hija de”, ya que sus padres son personajes públicos y, aunque resaltó que le “cuesta imaginarse a Inti tan grande”, tiene claro que su pequeña tendrá una vida muy diferente a la suya.

“Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores (…) A mí me gustaría, que sea quien quiera ser, pero que sea una persona respetuosa, que le importan los otros, que le importa el mundo que la rodea, que le importa su familia, que tiene bondad en su corazón, que no sucumbe a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco”, compartió.

“No me quiero adelantar, pero yo espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, sentenció.

