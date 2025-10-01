Celebridades

Protagonista de ‘Fast & Furious’ enfrenta orden de arresto por acusación sobre una trágica muerte

Tyrese Gibson, quien da vida a ‘Roman Pearce’ en la famosa saga, está siendo acusado del delito de crueldad animal. En días pasados, sus perros presuntamente asesinaron a la mascota de un vecino.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Tyrese Gibson, uno de los famosos protagonistas de la saga ‘Fast & Furious’, enfrenta una orden de arresto debido a que sus perros supuestamente mataron a otro can en días pasados.

De acuerdo con People, la determinación judicial en contra del actor por el alegado delito de crueldad animal, fue emitida el lunes 22 de septiembre.

El medio apunta que se le dio al también cantante una fecha límite para entregarse a las autoridades en Georgia.

La capitana del Departamento de Policía del Condado de Fulton, Nicole Dwyer, declaró a la revista que el intérprete no se ha presentado.

Abogado de Tyrese Gibson se pronuncia

En una declaración a Fox News Digital, el abogado de Tyrese Gibson, Gabe Banks, dijo que su cliente “extiende sus más sinceras condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente”.

“En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable”, sentenció.

“El Sr. Gibson solicita privacidad y comprensión mientras este asunto se gestiona a través de los canales legales correspondientes, y mantiene su compromiso con la seguridad de su comunidad y el bienestar de todos los animales”, agregó.

¿Qué pasó entre los perros de Tyrese Gibson y el de su vecino?

En un reporte, la Policía del Condado de Fulton indicó que, el 18 de septiembre, los cuatro perros Cane Corso de Tyrese Gibson presuntamente escaparon de su patio y atacaron fatalmente a un Cavalier King Charles Spaniel, de 5 años, en la zona de Buckhead, en Atlanta.

El vecino del artista, Harrison Parker, llamó al 911 tras encontrar a su mascota, Henrry, muerto en la entrada de su residencia, con costillas rotas, heridas punzantes y hemorragia interna.

Al respecto de lo ocurrido, el defensor del histrión aseguró que el accidente “ocurrió mientras” este “estaba fuera de casa”.

“Al enterarse de este lamentable percance, el Sr. Gibson tomó de inmediato la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y amoroso”, especificó.

Tyrese Gibson reaparece en redes sociales

Fox News Digital da a conocer que en un documento oficial se lee que, cuatro días después del alegado ataque, un agente llegó a la vivienda de Tyrese Gibson y le pidió que entregara a sus perros.

Sin embargo, él argumentó que necesitaba unos días para solucionar las cosas, a lo que el representante de la ley le respondió que si no le daba inmediatamente a los caninos, se emitiría una orden de allanamiento y ellos serían confiscados.

Cuando el elemento regresó con el decreto de registro, él y los perros habían desaparecido. Un administrador de la propiedad compartió a la policía que Gibson estaba fuera del país.

Este miércoles, Tyrese publicó un video en Instagram donde aparece jugando con los animalitos y aclaró que no está prófugo, que se encuentra en Los Ángeles con su familia, “todavía de luto por la pérdida de mi padre hace apenas 15 días”.

