Priscila Ángel revela por qué no cree en los rituales de Año Nuevo: "Creo en Dios"

La esposa del 'Temerario', Gustavo Ángel, confesó que no hace rituales de fin de año porque no cree en ellos. Estas son sus razones.

El 2025 está por terminar y la cantante Priscila Ángel compartió que no planea hacer ningún ritual de fin de año, pues tiene una especial opinión sobre ellos.

A diferencia de muchos, la artista confesó, en entrevista con Venga la Alegria transmitida este 31 de diciembre, que no cree en los rituales de Año Nuevo y que, de llegar a participar en ellos, lo haría únicamente por diversión o "cotorreo" y no por una convicción real.

Priscila Ángel no cree en los rituales, pero sí en Dios

La cantante enfatizó en que sus cimientos para el éxito y la vida diaria se basan en el trabajo, la disciplina y su fe en Dios.

"Para nada, no tengo esa creencia... yo creo en el trabajo en la disciplina, creo en Dios, por supuesto", explicó.

La esposa de 'El Temerario' cuestionó la efectividad de los amuletos tradicionales, mencionando que si estos funcionaran, todas las personas estarían ya utilizando elementos como el arroz, las lentejas y las maletas para asegurar su bienestar.

Más allá de las supersticiones, la intérprete se mostró sincera al hablar sobre sus metas personales para este año.

Reconoció que existen áreas en su vida en las que aún debe trabajar. "Yo creo como trabajar un poquito más en mi persona. Hay cositas que todavía, pues hay mucho que trabajar en ellas", dijo. "Espero en este año ser más constante, más disciplinada y poder lograrlo".

