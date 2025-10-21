¿Bárbara de Regil huyó corriendo de fans para no tomarse fotos? Ella aclara video viral

Video Hija de Bárbara de Regil se convierte en la burla de Internet por sus cuadros: cuestan cientos de dólares

La actriz Bárbara de Regil rompió el silencio para esclarecer el motivo real detrás de un video que se volvió viral en redes sociales, el cual la mostraba corriendo y supuestamente evadiendo a sus admiradores.

En una entrevista ofrecida a Venga la alegría este 21 de octubre, De Regil aclaró lo que verdaderamente ocurrió en la filmación. La actriz explicó que su apuro se debía a compromisos laborales, y no a una intención de evitar el contacto con el público.

Bárbara de Regil aclara por qué corría en video viral

Bárbara de Regil detalló que la razón de su carrera era que se encontraba "en llamado y estaba grabando".

“No, lo que pasa que corría porque estaba en llamado y estaba grabando y por respeto a mi director, a los actores no puedo esperarme y tomarme fotos y que todos me esperen y estar en el tiempo, ¿no?”, contó.

Para compensar los momentos en que debe apresurarse debido al rodaje, la actriz reveló que utiliza sus pausas personales para interactuar con sus seguidores. En lugar de usar sus "cortes a comer", ella se dedica a tomarse fotos con la gente. Afirma: "En vez de comer daba fotos".

De Regil siempre supo que tendría “conexión” con la gente

La actriz enfatizó la profunda conexión que siente con su público, algo que siempre anticipó.

“Yo siempre en el fondo de mi corazón supe que iba a tener una conexión con la gente, ¿sabes? Siempre supe que mi trabajo le iba a llegar a la gente, que iba a haber como algo de de corazón".

Por esta razón, Bárbara de Regil señaló que el afecto que recibe no le sorprende, pues afirma que "este amor es mutuo". Destacó el compromiso de sus fans, quienes están "formados esperándonos a tomar una foto", y cómo ella ha estado con ellos "en vez de 2 horas, 5".

Hija de Bárbara Regil se fue de casa, ¿cómo lo enfrenta?

En el plano personal, la actriz está pasando por un momento de cambio familiar debido a que su hija, Mar de Regil, se ha mudado a España para perseguir sus sueños. Mientras enfrenta la distancia con su hija, Bárbara encuentra apoyo fundamental en su pareja, Fernando.