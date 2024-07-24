Nodal y Ángela Aguilar se casan: filtran cómo luce la cantante vestida de novia

Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

A casi dos meses de hacer público su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado por lo civil la tarde de este 24 de julio en un jardín privado ubicado en Cuernavaca, Morelos, México.

A través de redes sociales, la periodista María Luisa Valdés Doria y el reportero Alan Saldaña filtraron las primeras imágenes de Ángela Aguilar vestida de novia en compañía de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

En el corto video se alcanza a ver a la intérprete de ‘Qué Agonía’ lucir un vestido blanco de manga larga, con abertura trasera y espalda descubierta.

Más de la boda de @AngelaAguilar__ y @ForajidoMX_ … cuando Angela sale vestida de novia y saluda a su mamá Aneliz,…. Gran trabajo de @alansaldanaa pic.twitter.com/krXGFMUHhc — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) July 25, 2024



Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, Christian Nodal estaría luciendo un traje típico mexicano al igual “que su padre y todos los Aguilar”.

Lo que se sabe de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Medios mexicanos reportan que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se habría celebrado en Cuernavaca, Morelos, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, y que sería tanto civil como religiosa.

La periodista Mandy Fridmann señala que el enlace se habría planeado con poco más de un mes de anticipación y poco después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ pidiera formalmente la mano de su novia a Pepe Aguilar.

Asimismo, se especula que la razón por la que ni los cantantes ni amigos ni familiares han compartido imágenes del enlace es porque la pareja le habría dado la exclusiva de su boda a la revista Caras México.

Fotos de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ahí vemos a Pepe Aguilar 😱🔥



Vía @maxwoodside pic.twitter.com/VcjoiBwNVp — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 25, 2024