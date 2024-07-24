Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar se casan: filtran cómo luce la cantante vestida de novia

Medios mexicanos reportan que los cantantes se habrían casado por lo civil este 24 de julio en Cuernavaca, México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

A casi dos meses de hacer público su noviazgo, Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado por lo civil la tarde de este 24 de julio en un jardín privado ubicado en Cuernavaca, Morelos, México.

A través de redes sociales, la periodista María Luisa Valdés Doria y el reportero Alan Saldaña filtraron las primeras imágenes de Ángela Aguilar vestida de novia en compañía de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, esposa de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

En el corto video se alcanza a ver a la intérprete de ‘Qué Agonía’ lucir un vestido blanco de manga larga, con abertura trasera y espalda descubierta.

Más sobre Ángela Aguilar

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro
0:53

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro

Univision Famosos
Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal
0:58

Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

Univision Famosos
Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio
1:11

Pepe Aguilar responde a los ‘haters’ tras entrevista de Nodal y revela si ya la vio

Univision Famosos
Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición
2 mins

Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición

Univision Famosos
Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu
0:46

Ángela Aguilar reaparece sonriente tras polémica entrevista de Nodal sobre Cazzu

Univision Famosos
Nodal detalla por primera vez los últimos días que vivió con Cazzu: "Éramos ‘roomies’"
0:53

Nodal detalla por primera vez los últimos días que vivió con Cazzu: "Éramos ‘roomies’"

Univision Famosos
Nodal y Adela Micha toman drástica decisión tras polémica entrevista que él “intentó detener”
0:56

Nodal y Adela Micha toman drástica decisión tras polémica entrevista que él “intentó detener”

Univision Famosos
“Se puso bravo”: Nodal detalla reacción de Pepe Aguilar tras conocer que andaba con Ángela
0:57

“Se puso bravo”: Nodal detalla reacción de Pepe Aguilar tras conocer que andaba con Ángela

Univision Famosos
Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron
1:00

Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron

Univision Famosos
Nodal por fin da fechas y detalles de lo que pasó con Cazzu y Ángela: cronología del escándalo
1:13

Nodal por fin da fechas y detalles de lo que pasó con Cazzu y Ángela: cronología del escándalo

Univision Famosos


Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, Christian Nodal estaría luciendo un traje típico mexicano al igual “que su padre y todos los Aguilar”.

Lo que se sabe de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Medios mexicanos reportan que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal se habría celebrado en Cuernavaca, Morelos, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, y que sería tanto civil como religiosa.

La periodista Mandy Fridmann señala que el enlace se habría planeado con poco más de un mes de anticipación y poco después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ pidiera formalmente la mano de su novia a Pepe Aguilar.

Asimismo, se especula que la razón por la que ni los cantantes ni amigos ni familiares han compartido imágenes del enlace es porque la pareja le habría dado la exclusiva de su boda a la revista Caras México.


Entre los invitados a la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira con su hijo, así como el experto en moda Jomari Goyso, Marco Antonio Solis 'El Buki', entre otros, siendo la gran ausente a la celebración Inti, hija que tuvo con Cazzu.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalBodas de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD