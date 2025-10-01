Fernando del Solar

¿Viuda de Fer del Solar tiene romance con otro ex de Ingrid Coronado?: ella rompe el silencio

Anna Ferro encendió rumores de romance con Charly López, también exesposo de Ingrid Coronado, luego de ser captada en una fiesta con el exintegrante de Garibaldi.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “La primera demanda": Fernando del Solar enfrentó batalla legal días antes de su muerte

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, encendió rumores de romance conCharly López, también exesposo de Ingrid Coronado, luego de que fueran captados juntos en una fiesta.

El 29 de septiembre, el periodista Emilio Morales compartió ‘La Saga’ fotografías de Anna Ferro y Charly López juntos. Según el comunicador, ante la cercanía que mostraron durante la reunión, él mismo los cuestionó por su relación.

PUBLICIDAD

Más sobre Fernando del Solar

Fernando del Solar donó a Anna Ferro el departamento por el que pelea Ingrid Coronado, afirma abogada
2 mins

Fernando del Solar donó a Anna Ferro el departamento por el que pelea Ingrid Coronado, afirma abogada

Univision Famosos
Ingrid Coronado revela que Fer del Solar rompió acuerdo que tenían: confiesa “gravísimo error”
3 mins

Ingrid Coronado revela que Fer del Solar rompió acuerdo que tenían: confiesa “gravísimo error”

Univision Famosos
Viuda de ‘Fer’ del Solar dice a Ingrid Coronado por qué no se va a salir de su apartamento
3 mins

Viuda de ‘Fer’ del Solar dice a Ingrid Coronado por qué no se va a salir de su apartamento

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar revela incidente con los hijos del presentador en su velorio
3 mins

Viuda de Fernando del Solar revela incidente con los hijos del presentador en su velorio

Univision Famosos
Ingrid Coronado deja de lado la polémica y por fin publica foto de su novio
2 mins

Ingrid Coronado deja de lado la polémica y por fin publica foto de su novio

Univision Famosos
Mamá de Fernando del Solar culpa a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos
2 mins

Mamá de Fernando del Solar culpa a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar se defiende de acusaciones de maltrato hacia el conductor
3 mins

Viuda de Fernando del Solar se defiende de acusaciones de maltrato hacia el conductor

Univision Famosos
¿Viuda de 'Fer' del Solar no dejó a entrar a Ingrid Coronado al funeral? Por fin ella lo aclara
2 mins

¿Viuda de 'Fer' del Solar no dejó a entrar a Ingrid Coronado al funeral? Por fin ella lo aclara

Univision Famosos
Ingrid Coronado confirma que viuda de Fernando del Solar trataba mal a sus hijos
2 mins

Ingrid Coronado confirma que viuda de Fernando del Solar trataba mal a sus hijos

Univision Famosos
Ingrid Coronado y viuda de Fernando del Solar habrían tenido un fuerte pleito en su velorio
1 mins

Ingrid Coronado y viuda de Fernando del Solar habrían tenido un fuerte pleito en su velorio

Univision Famosos

“Les pregunté, ‘¿puedo dar la nota con La Micha, mostrarle las fotos y decirle que están saliendo?’ y me dijeron: ‘¡Dale!’. Entonces estamos en posibilidades de confirmarles que andan Anna Ferro y Charly, digamos que se están conociendo”, declaró.

Al mismo tiempo en que Emilio Morales reportaba la presunta relación entre Anna Ferro y Charly López, en la emisión se proyectaban fotografías en las que únicamente se aprecia a la maestra de yoga reír con el exGaribaldi.

Viuda de Fernando el Solar rompe el silencio

Ante rumores de haber comenzado una relación con Charly López a tres años de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro rompió el silencio en el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Nada qué ver. Yo lo conocí ese mismo día en la fiesta. Estábamos platicando y echando el chal. Me hizo un comentario y yo solté la carcajada. Todo el mundo estaba sorprendido de vernos juntos, de conocerlo”, mencionó el 1 de octubre sobre las virales fotografías a las que también reaccionó en Instagram.

Anna Ferro reaccionó a las virales fotografías en sus historias de Instagram.
Anna Ferro reaccionó a las virales fotografías en sus historias de Instagram.
Imagen Anna Ferro / Instagram


“Es un gran tipazo, la verdad. Se lo dije, es un hombre muy noble”, agregó y puntualizó que si bien acababan de conocerse, esa noche habían tocado temas importantes, como su batalla legal con Ingrid Coronado.

“Estuvimos platicando de cómo iba su caso y cómo iba el mío, de todo lo que estábamos haciendo en defensa de…”, dijo evitando pronunciar el nombre de la presentadora. “(Pero) no hay romance. No estamos saliendo, quedamos como cuates, nos intercambiamos teléfonos y bueno, pues hasta ahí”, sentenció Anna Ferro.

Relacionados:
Fernando del SolarAnna FerroIngrid CoronadoEscándalos de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD