¿Viuda de Fer del Solar tiene romance con otro ex de Ingrid Coronado?: ella rompe el silencio

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, encendió rumores de romance conCharly López, también exesposo de Ingrid Coronado, luego de que fueran captados juntos en una fiesta.

El 29 de septiembre, el periodista Emilio Morales compartió ‘La Saga’ fotografías de Anna Ferro y Charly López juntos. Según el comunicador, ante la cercanía que mostraron durante la reunión, él mismo los cuestionó por su relación.

“Les pregunté, ‘¿puedo dar la nota con La Micha, mostrarle las fotos y decirle que están saliendo?’ y me dijeron: ‘¡Dale!’. Entonces estamos en posibilidades de confirmarles que andan Anna Ferro y Charly, digamos que se están conociendo”, declaró.

Al mismo tiempo en que Emilio Morales reportaba la presunta relación entre Anna Ferro y Charly López, en la emisión se proyectaban fotografías en las que únicamente se aprecia a la maestra de yoga reír con el exGaribaldi.

Viuda de Fernando el Solar rompe el silencio

Ante rumores de haber comenzado una relación con Charly López a tres años de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro rompió el silencio en el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Nada qué ver. Yo lo conocí ese mismo día en la fiesta. Estábamos platicando y echando el chal. Me hizo un comentario y yo solté la carcajada. Todo el mundo estaba sorprendido de vernos juntos, de conocerlo”, mencionó el 1 de octubre sobre las virales fotografías a las que también reaccionó en Instagram.

Anna Ferro reaccionó a las virales fotografías en sus historias de Instagram. Imagen Anna Ferro / Instagram



“Es un gran tipazo, la verdad. Se lo dije, es un hombre muy noble”, agregó y puntualizó que si bien acababan de conocerse, esa noche habían tocado temas importantes, como su batalla legal con Ingrid Coronado.