Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten sus primeras fotos como recién casados

Video ¿Ángela Aguilar usó un vestido de su abuela Flor Silvestre para casarse con Nodal?: esto se sabe

La atención en el mundo del espectáculo fue acaparada por la inesperada boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, a tan solo un par de meses de que confirmaron su noviazgo.

La celebración se llevó a cabo a puerta cerrada este 24 de julio, en una lujosa hacienda en México. Durante las primeras horas tras el festejo, ni la pareja ni sus familiares se expresaron al respecto, y tampoco había imágenes oficiales que nos permitieran apreciar los detalles.

Sin embargo, Pepe Aguilar, el padre de la feliz novia, complació a los fans y publicó en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de su hija y su ahora esposo posando a lado de sus seres queridos. Además, el artista acompañó las fotos con un bello mensaje.

"Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, Incluso igual de importante que el amor".

Primeras fotos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Instagram Pepe Aguilar



La celebración fue muy íntima, pues solo acudieron 45 invitados entre familiares y amigos. Los invitados disfrutaron de un exclusivo menú de tres tiempos.

Hubo tres entradas a escoger: una ensalada de jícama con pesto de albahaca y pistache, carpaccio de calabaza con aderezo de ajo rostizado y piñones, y un tartar de atún y camarón con tapenade y jitomates deshidratados. Para los platillos fuertes, los invitados tenían dos opciones: pasta orzo con salsa cremosa, trufa negra y duraznos, o short rib braseado con risotto de hongos.

Primeras fotos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Instagram Pepe Aguilar



En las imágenes se puede apreciar que Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira estuvieron presentes, pues el cantante fue el testigo por parte de Christian. De lado de Ángela el testigo fue Jomari Goyso, conductor de Despierta América, quien detalló que Pepe Aguilar le leyó un hermoso discurso a los recién casados e hizo llorar de emoción a todos los presentes.

En su publicación escribió:

"En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables".

Primeras fotos de la boda Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Instagram Pepe Aguilar



Pepe Aguilar se dejó ver muy conmovido mientras llevaba a la menor de sus hijas hasta el altar. Para representar su unión familiar, durante su trayecto los acompañó la música de su fallecida abuela, Flor Silvestre.

Como parte de su mensaje a los jóvenes esposo, detalló:

Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L. El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos! Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..EN SI MISMO".

Primeras fotos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Instagram Pepe Aguilar



Por su parte, Ángela y Christian también compartieron un par de románticas fotos en sus cuentas de Instagram. Sus fans y compañeros de la farándula les dejaron cientos de mensajes deseándoles mucha felicidad en esta nueva etapa de sus vidas.

Primeras fotos de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen Instagram Ángela Aguilar



En una de las imágenes se pueden apreciar los hermosos aretes que la intérprete usó y que pertenecieron a su abuela, Flor Silvestre.