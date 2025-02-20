Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta

Video La entrevista de Nadia Ferreira a Marc Anthony que acabó en beso en Premio Lo Nuestro

La edición 37 de Premio Lo Nuestro contó con su buena dosis de romance. Previo a la gran celebración de la música latina, varias parejas de celebridades posaron tan apasionados como tiernos.

Francisca y Francesco Zampogna

PUBLICIDAD

La conductora de Despierta América lució la pancita de su tercer embarazo por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025.

Parejas de famosos en Premios Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images



En una ocasión tan especial, no perdió la oportunidad de posar junto a su esposo, Francesco Zampogna, para

los reflectores.

Parejas de famosos en PLN 2025 Imagen Mezcalent

Isabella Ladera y Beéle

La influencer y el cantante colombiano derrocharon las mieles de su amor previo a la premiación.

Parejas de famosos en Premios Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images



La pareja le regaló postales muy cariñosas a las cámaras.

Parejas de famosos en Premios Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images

Natti Natasha y Raphy Pina

La cantante y el productor musical presumen su gran amor en cada oportunidad que tienen, y la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro no fue la excepción.

Natti Natasha y Raphy Pina en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images

Prince Royce y su novia

El cantante llegó a Premio Lo Nuestro acompañado de Vanessa Christine, su novia.

Prince Royce y Vanessa Christine Imagen Getty Images



En la alfombra magenta, mostró sus gestos más románticos.

Prince Royce y Vanessa Christine Imagen Getty Images

Carin León y Meylin Zuñiga

El cantante y su novia engalanaron la alfombra magenta con looks complementarios, de negro y plateado.

Carin León y Meylin Zuñiga Imagen Getty Images

Alejandro Fernández y su novia, Karla Laveaga

El cantante será uno de los homenajeados de la noche, pues recibirá el Premio Lo Nuestro a La Excelencia.

Antes de recibir su galardón, se dejó ver junto a su pareja.

Alejandro Fernández en PLN 2025 Imagen TelevisaUnivision

Leonardo García y Flaminia Villagrán

El actor y su novia engalanaron la alfombra roja con looks glamorosos y gestos que delataron el buen momento que vivieron.

Parejas de famosos en PLN 2025 Imagen Mezcalent

Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal

La pareja dejó ver su buena química al posar con buena energía para las cámaras de Premio Lo Nuestro 2025.