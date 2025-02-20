Las parejas más enamoradas de Premio Lo Nuestro 2025: derrocharon romance por la alfombra magenta
Por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025 se derrochó mucha miel, cortesía de las parejas de famosos que se dejaron ver de lo más cariñosas previo a la premiación.
La edición 37 de Premio Lo Nuestro contó con su buena dosis de romance. Previo a la gran celebración de la música latina, varias parejas de celebridades posaron tan apasionados como tiernos.
Francisca y Francesco Zampogna
La conductora de Despierta América lució la pancita de su tercer embarazo por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025.
En una ocasión tan especial, no perdió la oportunidad de posar junto a su esposo, Francesco Zampogna, para
los reflectores.
Isabella Ladera y Beéle
La influencer y el cantante colombiano derrocharon las mieles de su amor previo a la premiación.
La pareja le regaló postales muy cariñosas a las cámaras.
Natti Natasha y Raphy Pina
La cantante y el productor musical presumen su gran amor en cada oportunidad que tienen, y la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro no fue la excepción.
Prince Royce y su novia
El cantante llegó a Premio Lo Nuestro acompañado de Vanessa Christine, su novia.
En la alfombra magenta, mostró sus gestos más románticos.
Carin León y Meylin Zuñiga
El cantante y su novia engalanaron la alfombra magenta con looks complementarios, de negro y plateado.
Alejandro Fernández y su novia, Karla Laveaga
El cantante será uno de los homenajeados de la noche, pues recibirá el Premio Lo Nuestro a La Excelencia.
Antes de recibir su galardón, se dejó ver junto a su pareja.
Leonardo García y Flaminia Villagrán
El actor y su novia engalanaron la alfombra roja con looks glamorosos y gestos que delataron el buen momento que vivieron.
Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal
La pareja dejó ver su buena química al posar con buena energía para las cámaras de Premio Lo Nuestro 2025.