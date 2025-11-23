Miss Universo

Presentador de Miss Universe 2025 rompe el silencio tras críticas y polémico triunfo de Fátima Bosch

¿Leyó la lista "al revés"? ¿Se "inventó" a la ganadora? Steve Byrne, quien fue el presentador de Miss Universe 2025, por fin habló tras la ola de señalamientos y críticas que ha generado el certamen luego del triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Steve Byrne, quien fue el presentador de la final del pasado Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, rompió el silencio tras las críticas que ha recibido y luego de la polémica que se ha generado por el triunfo de la mexicana Fátima Bosh en el certamen.

Este fin de semana, el anfitrión dejó Bangkok rumbo a EEUU, de donde es originario, y respondió si leyó mal la lista de las tres finalistas o si incluso mintió el nombre de la ganadora.

PUBLICIDAD

Presentador de Miss Universe responde señalamientos

A través de un video en Instagram, Steve Byrne negó rotundamente los señalamientos a los que ha sido objeto luego de la controvertida final en la que salió ganadora Fátima Bosch.

"Solo quiero abordar algunos de los mensajes directos, comentarios y mensajes locos que he recibido sobre la presentación de Miss Universo 2025", dijo el también comediante.

"No, no leí la lista al revés. No la leí hacia atrás", aclaró tajante luego de que muchos han cuestionado que Miss México se haya coronado como la reina del concurso.

Steve Byrne, presentador de Miss Universe 2025, habló por pimera vez tras el polémico triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025.
Steve Byrne, presentador de Miss Universe 2025, habló por pimera vez tras el polémico triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025.
Imagen Steve Byrne/Instagram y Reuters

Más sobre Miss Universo

Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia
3 mins

Exjuez de Miss Universe 2025 quiere "hacer justicia": dice tener pruebas de que no hubo transparencia

Univision Famosos
Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian
0:59

Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Univision Famosos
¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?
0:57

¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?

Univision Famosos
Lili Estefan reacciona al desempeño de su hija Lina Luaces tras su paso por Miss Universe 2025
0:48

Lili Estefan reacciona al desempeño de su hija Lina Luaces tras su paso por Miss Universe 2025

Univision Famosos
Fátima Bosch Miss Universe 2025: ¿su mamá predijo que ganaría con este mensaje?
2 mins

Fátima Bosch Miss Universe 2025: ¿su mamá predijo que ganaría con este mensaje?

Univision Famosos
Fátima Bosch causa sensación en Miss Universe gritando “¡Viva México!”
1:00

Fátima Bosch causa sensación en Miss Universe gritando “¡Viva México!”

Univision Famosos
Familia de Fátima Bosch reacciona a su triunfo en Miss Universe 2025: “Estamos muy contentos”
3 mins

Familia de Fátima Bosch reacciona a su triunfo en Miss Universe 2025: “Estamos muy contentos”

Univision Famosos
Fátima Bosch, de México, gana Miss Universe 2025 y lanza este mensaje a las mujeres
1:01

Fátima Bosch, de México, gana Miss Universe 2025 y lanza este mensaje a las mujeres

Univision Famosos
Fátima Bosch, de México, se corona como la nueva Miss Universe 2025
3 mins

Fátima Bosch, de México, se corona como la nueva Miss Universe 2025

Univision Famosos
Lina Luaces brilló con luz propia en Miss Universe 2025: así fue su paso
1 mins

Lina Luaces brilló con luz propia en Miss Universe 2025: así fue su paso

Univision Famosos


"Definitivamente no inventé a mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar el criterio", agregó.

"Si lo hubiera estropeado, el director, los funcionarios del concurso, habrían estado en mi oído con el auricular o probablemente habrían irrumpido en el escenario, para ser honesto", dijo sobre las consecuencias que hubieran ocurrido ante algo así.

Presentador de Miss Universe apostaba por Costa de Marfil

A pesar de la controversia, Steve Byrne felicitó a Miss México por su victoria aunque admitió que él creyó que la ganadora sería otra.

"Felicidades a Miss México. Seré honesto, cuando estaba viendo todo desarrollarse, especialmente en el top cinco final, pensé que Miss Costa de Marfil iba a ganar", reconoció.

Miss Costa de Marfil fue una de las 5 finalistas de Miss Universe 2025.
Miss Costa de Marfil fue una de las 5 finalistas de Miss Universe 2025.
Imagen AP


Al igual que él, muchos más apostaban por ella como la triunfadora: " Pensé que ella iba a ganar. Miss México ganó. Así que, felicidades a ella".

Al final, dejó clara su postura sobre haber sido el anfitrión de la edición 74 del concurso: "Espero haber hecho un gran trabajo. Me lo pasé de maravilla haciéndolo. Fue un honor, un privilegio y una emoción hacerlo".

PUBLICIDAD

La controversia

El triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch ha sido celebrado por muchos, pero también duramente criticado por otros.

La joven, de 25 años, protestó hace días por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, y quien es mexicano, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.

Sin embargo, hay quienes alegan que su corona fue en respuesta para apaciguar el escándalo. También se señalan vínculos del padre de Fátima Bosch con el presidente del certamen.

En la competición también se produjo la renuncia de dos jueces y uno de ellos sugirió que existía algún tipo de supuesta manipulación en el concurso. La acusación fue negada.

Video ¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?
Relacionados:
Miss UniversoFátima BoschPolémicas de famososConcursosBellezaFamososCelebridadesTelevision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX