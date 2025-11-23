Presentador de Miss Universe 2025 rompe el silencio tras críticas y polémico triunfo de Fátima Bosch
¿Leyó la lista "al revés"? ¿Se "inventó" a la ganadora? Steve Byrne, quien fue el presentador de Miss Universe 2025, por fin habló tras la ola de señalamientos y críticas que ha generado el certamen luego del triunfo de la mexicana Fátima Bosch.
Steve Byrne, quien fue el presentador de la final del pasado Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, rompió el silencio tras las críticas que ha recibido y luego de la polémica que se ha generado por el triunfo de la mexicana Fátima Bosh en el certamen.
Este fin de semana, el anfitrión dejó Bangkok rumbo a EEUU, de donde es originario, y respondió si leyó mal la lista de las tres finalistas o si incluso mintió el nombre de la ganadora.
Presentador de Miss Universe responde señalamientos
A través de un video en Instagram, Steve Byrne negó rotundamente los señalamientos a los que ha sido objeto luego de la controvertida final en la que salió ganadora Fátima Bosch.
"Solo quiero abordar algunos de los mensajes directos, comentarios y mensajes locos que he recibido sobre la presentación de Miss Universo 2025", dijo el también comediante.
"No, no leí la lista al revés. No la leí hacia atrás", aclaró tajante luego de que muchos han cuestionado que Miss México se haya coronado como la reina del concurso.
"Definitivamente no inventé a mis propias ganadoras. Ni siquiera sabría cómo juzgar el criterio", agregó.
"Si lo hubiera estropeado, el director, los funcionarios del concurso, habrían estado en mi oído con el auricular o probablemente habrían irrumpido en el escenario, para ser honesto", dijo sobre las consecuencias que hubieran ocurrido ante algo así.
Presentador de Miss Universe apostaba por Costa de Marfil
A pesar de la controversia, Steve Byrne felicitó a Miss México por su victoria aunque admitió que él creyó que la ganadora sería otra.
"Felicidades a Miss México. Seré honesto, cuando estaba viendo todo desarrollarse, especialmente en el top cinco final, pensé que Miss Costa de Marfil iba a ganar", reconoció.
Al igual que él, muchos más apostaban por ella como la triunfadora: " Pensé que ella iba a ganar. Miss México ganó. Así que, felicidades a ella".
Al final, dejó clara su postura sobre haber sido el anfitrión de la edición 74 del concurso: "Espero haber hecho un gran trabajo. Me lo pasé de maravilla haciéndolo. Fue un honor, un privilegio y una emoción hacerlo".
La controversia
El triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch ha sido celebrado por muchos, pero también duramente criticado por otros.
La joven, de 25 años, protestó hace días por el trato de Nawat Itsaragrisil, director del comité organizador de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International.
El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, y quien es mexicano, se pronunció en contra de la actitud de Itsaragrisil. Bosch también recibió el apoyo de otras concursantes y se mantuvo en la competencia hasta la gran final.
Sin embargo, hay quienes alegan que su corona fue en respuesta para apaciguar el escándalo. También se señalan vínculos del padre de Fátima Bosch con el presidente del certamen.
En la competición también se produjo la renuncia de dos jueces y uno de ellos sugirió que existía algún tipo de supuesta manipulación en el concurso. La acusación fue negada.