Fátima Bosch revela si “sigue con problemas” tras ataque de Nawat Itsaragrisil: “No van a poder conmigo”

Video Lo que habría detrás del incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: la policía estaría involucrada

Fátima Bosch, Miss México, se pronunció acerca de cómo está siendo su participación en Miss Universe 2025 luego del percance que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

A un día de que se lleve a cabo la gran final del popular certamen de belleza, la modelo de 25 años fue cuestionada al respecto.

“¿Cómo te sientes? ¿Ya se calmó todo? ¿Ya está todo en paz? ¿Sigues nerviosa? ¿Sigues con problemas?”, le preguntó Gaby Ramírez, presentadora de ‘Sale el sol’, en un enlace.

Con un semblante serio, la tabasqueña respondió: “Bueno, no puedo dar mucha información al respecto de eso”.

Pese a su discreción, Fátima reconoció que durante su paso por el concurso sí enfrentó dificultades, lo que no la vence.

“Sólo decirles que ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero como buena mexicana nunca me rindo”, sentenció.

“No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada, aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros”, agregó.

Ella aseveró que la organización de Miss Universe “ha sido increíble” y que “tomó las medidas que tenía que tomar” tras lo sucedido.

Asimismo, afirmó que los encargados las han apoyado a ella y a sus compañeras, con quienes ha hecho “una hermandad muy bonita”.

¿Qué sucedió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El pasado 4 de noviembre, Nawat Itsaragrisil interrogó a Fátima Bosch si no quería realizar publicaciones en redes sociales para promocionar el país sede, como le había reportado su personal.

Aunque ella intentó explicarse, él, según un video publicado en el Facebook de Miss Universe Tailandia, comenzó a hablarle a manera de reprimenda y, después de unos minutos, llamó a seguridad para que la sacaran del salón en el que estaban.

En su primera declaración a la prensa, la joven acusó al empresario que haberle dicho “tonta”: “Y creo que eso no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”.

La confrontación generó una gran polémica, por lo que Nawat ofreció disculpas generales y, posteriormente, negó haber insultado a Fátima.

Él afirmó en conferencia que no dijo “‘dumb head’ [tonta]”, sino “damn it [maldit… sea]” y que ella habría escuchado mal.