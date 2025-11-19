Fátima Bosch revela si “sigue con problemas” tras ataque de Nawat Itsaragrisil: “No van a poder conmigo”
Miss México contestó cómo ha sido su paso por Miss Universe luego de que el director de Miss Universe Tailandia la confrontara en un evento. La gran final del certamen es en pocas horas.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Fátima Bosch, Miss México, se pronunció acerca de cómo está siendo su participación en Miss Universe 2025 luego del percance que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.
A un día de que se lleve a cabo la gran final del popular certamen de belleza, la modelo de 25 años fue cuestionada al respecto.
“¿Cómo te sientes? ¿Ya se calmó todo? ¿Ya está todo en paz? ¿Sigues nerviosa? ¿Sigues con problemas?”, le preguntó Gaby Ramírez, presentadora de ‘Sale el sol’, en un enlace.
Con un semblante serio, la tabasqueña respondió: “Bueno, no puedo dar mucha información al respecto de eso”.
Pese a su discreción, Fátima reconoció que durante su paso por el concurso sí enfrentó dificultades, lo que no la vence.
“Sólo decirles que ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero como buena mexicana nunca me rindo”, sentenció.
“No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada, aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros”, agregó.
Ella aseveró que la organización de Miss Universe “ha sido increíble” y que “tomó las medidas que tenía que tomar” tras lo sucedido.
Asimismo, afirmó que los encargados las han apoyado a ella y a sus compañeras, con quienes ha hecho “una hermandad muy bonita”.
¿Qué sucedió entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?
El pasado 4 de noviembre, Nawat Itsaragrisil interrogó a Fátima Bosch si no quería realizar publicaciones en redes sociales para promocionar el país sede, como le había reportado su personal.
Aunque ella intentó explicarse, él, según un video publicado en el Facebook de Miss Universe Tailandia, comenzó a hablarle a manera de reprimenda y, después de unos minutos, llamó a seguridad para que la sacaran del salón en el que estaban.
En su primera declaración a la prensa, la joven acusó al empresario que haberle dicho “tonta”: “Y creo que eso no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser amable”.
La confrontación generó una gran polémica, por lo que Nawat ofreció disculpas generales y, posteriormente, negó haber insultado a Fátima.
Él afirmó en conferencia que no dijo “‘dumb head’ [tonta]”, sino “damn it [maldit… sea]” y que ella habría escuchado mal.
No obstante, por su accionar, Itsaragrisil fue sancionado por Raúl Rocha, copropietario de Miss Universe, quien redujo su intervención en el concurso.