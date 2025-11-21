Fátima Bosch

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, llamada "falsa ganadora": jueza aviva controversia de Miss México

La exreina de belleza Natalie Glebova emitió una aparente queja luego de que la tabasqueña fuera coronada como la vencedora del certamen. Con su misiva, aumentó la polémica que rodea el triunfo de la mexicana.

Video ¿Cuánto ganó Fátima Bosch al coronarse como Miss Universe 2025?

Natalie Glebova, quien fungió como jueza en la gran final de Miss Universe 2025, emitió un mensaje que está avivando la controversia por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

La exreina de belleza, ganadora del certamen en 2005, publicó la misiva en su cuenta de Instagram, dejando claro que para ella la vencedora debió ser Miss Tailandia, Praveenar Singh.

Jueza de Miss Universe 2025 se ‘queja’

Además de manifestar a quién apoyaba para que se quedara con la preciada corona, Natalie Glebova aprovechó su ‘post’ para manifestar su descontento ante cómo se manejan las calificaciones.

“Como jueza este año, sólo puedo hablar por mí misma cuando emito mis votos. Por favor, recuerden que cada persona tiene su propia opinión y que nadie puede influir en el resultado”, anotó.

“Sin embargo, hay que decirlo… cuando competí en 2005 y en años anteriores, recuerdo que siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de la empresa de contabilidad”, agregó.

“Me gustaría que se volviera a hacer así, por favor”, pidió. “Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como jueza”.

La modelo rusa no detalló los motivos por los que, a su consideración, hubiera sido necesaria la presencia de un interventor en el concurso de ayer.

Natalie Glebova se pronunció tras el triunfo de Fátima Bosch.
Natalie Glebova se pronunció tras el triunfo de Fátima Bosch.
Imagen Natalie Glebova/Instagram

La polémica por la victoria de Fátima Bosch

Previamente, el músico Omar Harfouch, quien renunció a su puesto de juez de Miss Universe 2025 dos días antes de la gran final acusando que habría “fraude”, se lanzó contra Fátima Bosch.

Luego de que ella se coronara, él recurrió a su red social para aseverar que “Miss México es una falsa ganadora”, argumentando que supuestamente no ganó de manera correcta.

Él afirmó que si la tabasqueña obtuvo el primer puesto es porque el dueño del 50 % de la franquicia, el empresario mexicano Raúl Rocha, “tiene negocios con el padre” de ella.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar Fátima Bosch porque necesitaban que ganara: ‘Será bueno para nuestro negocio’, me dijeron”, anotó.

Hasta el momento, Bernardo Bosch, padre de la joven, no se ha pronunciado al respecto de esta imputación. Tampoco ella lo ha hecho.

Rocha, entre tanto, confrontó a una reportera de CNN que, en una conferencia de prensa después del gane de Fátima, le cuestionó por lo dicho por Harfouch, reporta Milenio.

No obstante, sí sentenció que el artista “realmente mintió porque quiere llamar la atención” y alegó que él no dimitió a su cargo, sino que lo destituyeron por no cumplir con sus obligaciones.

Fátima BoschFamososPolémica

