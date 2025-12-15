Fátima Bosch Fátima Bosch inicia su labor social y vive conmovedor momento en hospital infantil: "Tanto dolor" Fátima Bosch ya inició sus labores sociales en México tras haberse coronado como Miss Universe 2025. La reina de belleza dejó atrás las polémicas que la rodean para convivir con niños que padecen enfermedades crónicas.

Fátima Bosch, la recién coronada Miss Universe 2025, regresó a México el pasado 10 de diciembre y, tras tener un encuentro complicado con la prensa por las polémicas que enfrenta, se dirigió a su natal Tabasco para comenzar formalmente su labor social.

Fátima Bosch visita a niños con enfermedades crónicas

Este domingo 14 de diciembre, la reina de belleza visitó un hospital infantil de la región, donde inició su trabajo con una conmovedora jornada.

Fátima llevó juguetes y tuvo emotivas convivencias con los niños que padecen enfermedades crónicas y sus familias. Tras el encuentro, Fátima Bosch compartió un mensaje profundo en su cuenta de Instagram, donde desveló que su compromiso con esta causa data de hace una década, mucho antes de alcanzar la fama global.

Bosch enfatizó que su activismo "no empezó con una corona, ni con una cámara". En cambio, el inicio de su dedicación se remonta a cuando tenía 14 años, como parte de una "actividad escolar que sin saberlo me iba a cambiar la vida para siempre".

Fátima Bosch comenzó su labor social como Miss Universe visitando un hospital infantil en Tabasco. Imagen Fátima Bosch/Instagram

La Miss Universo relató cómo el primer día que entró al hospital, conectó de inmediato con los menores, cuyas "miradas, sus historias, su fortaleza en medio de tanto dolor me atravesaron el corazón". Este encuentro fue transformador: "Salí de ahí distinta. Supe que no podía mirar hacia otro lado ni seguir con mi vida como si nada".

Con el paso del tiempo, Fátima decidió continuar su labor de manera independiente, dedicada a acompañar y apoyar a los niños "en todo lo que estuviera en (sus) manos". Su enfoque se centra en la ayuda no material, al proveer "presencia, con escucha, con cariño, con esperanza".

La reina de belleza subrayó que la verdadera curación a menudo reside en el apoyo emocional, pues entendió que "a veces lo que más sana no es lo material, sino saber que no estás solo".

Fátima Bosch concluyó su mensaje reafirmando que su propósito no está sujeto a la aprobación externa, asegurando que no depende de "aplausos ni de aprobación", sino que depende de "un Dios que no falla", cuya opinión es la "ÚNICA" que le importa.

Fátima comparte emotivo momento con niño del hospital

Durante su visita al hospital, la reina de belleza tuvo un conmovedor momento. Fátima Bosch hizo llorar a un pequeño con su presencia, quien la enterneció diciéndole: "Sé que Dios nos escucho nuestras oraciones y ganaste".

Fátima Bosch se conmovió al ver llorar a un pequeño del hospital en Tabasco. Imagen Fátima Bosch/Instagram

Entre lágrimas, la Miss Universe le expresó su cariño: "Te quiero mucho, y es que tu coronita me dio suerte, es que él me dio una coronita. Tú me diste una coronita dorada igual y lo logramos, ganamos. No llores, te quiero mucho... estoy muy orgullosa de ti", se escucha en el video compartido en Instagram.

Miss Universe 2025 tuvo un regreso complicado a México

Fátima Bosch tuvo un tenso encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México el pasado 10 de diciembre.

La mexicana intentó pasar desapercibida, pero a pesar de los esfuerzos de su equipo de seguridad, finalmente se detuvo y fue cuestionada sobre las polémicas que ha protagonizado.

Cuando le preguntaron sobre las especulaciones de que su corona “fue comprada”, respondió: “No tengo nada que decir del tema, que tengas bonito día”.

Fátima Bosch ha tenido un camino difícil a su paso por Miss Universe. Antes del certamen, tuvo un conflicto con Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición de Miss Universo, quien terminó anunciando una demanda penal el 3 de diciembre por presunta difamación.