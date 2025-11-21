Familia de Fátima Bosch reacciona a su triunfo en Miss Universe 2025: “Estamos muy contentos”

Video Fátima Bosch sufre accidente antes de la final de Miss Universe: esto pasó con Miss México

Fátima Bosch, de México, acaba de convertirse en la nueva Miss Universe 2025 tras su excelente participación en la final, realizada en Tailandia.

A sólo minutos de que la tabasqueña fuera coronada, sus familiares compartieron su emoción desde Bangkok, donde se reunieron con miles de personas para ver el certamen.

PUBLICIDAD

“Grandioso, esto es grandioso. El ver a tu hija crecer es grandioso. Sí, estoy muy orgulloso, muy orgulloso de cómo es ella”, dijo su padre, Bernardo Bosch, a Imagen Televisión.

Él indicó que, de tenerla enfrente, le diría que “nos llena de orgullo” y que “es una luchadora, una campeona”, y que la “admira” por ser tan “determinada”.

Por su parte, su hermano, Bernardo, comentó: “Sí, estamos muy contentos, orgullosos. Hemos sido conscientes del gran trabajo que ha tenido detrás, desvelos, horas de trabajo, practica, preparación que se ven culminados en lo que acabamos de vivir”.

“Estamos muy contentos como familia y muy orgullosos del gran papel que hizo Fátima representando a México”, agregó.

Fátima Bosch se convierte en la ganadora de Miss Universe 2025

Fátima Bosch se convirtió en la ganadora de Miss Universe 2025 tras vencer a las 119 participantes restantes con las que competía.

Ella llegó a la ronda de preguntas y respuestas, entre cinco competidoras, después de desfilar con un traje de baño blanco y un vestido de noche rojo.

En dicha etapa del certamen, el presentador, Steve Byrne, le preguntó: “Si ganas el título de Miss Universe esta noche, ¿cómo utilizarías esta plataforma para empoderar a las niñas?”.

“Como Miss Universe, les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas. Sus sueños importan. Su corazón importa”, respondió Fátima.

“Y nunca dejen que nadie les haga dudar de su valía, porque ustedes lo valen todo. Son poderosas y su voz debe ser escuchada”, culminó.

PUBLICIDAD

Fátima Bosch logra superar la controversia

Fátima se convirtió en la triunfadora de la noche después de iniciar su paso por la competencia con una dura polémica.

Tras llegar a Tailandia para comenzar su participación en los diversos eventos de Miss Universe, ella tuvo un percance con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.